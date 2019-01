AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım Toplantısı

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhacirlere sevgili Peygamberimizin sünnetine uygun şekilde ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerime, her birine teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen her bir Gaziantepli kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimin göğüs kafeslerinde taşıdıkları o tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır." dedi.

Erdoğan, bu vesileyle yaklaşık 2 hafta önce Fırat Kalkanı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'e rahmet, ailesine sabırlar diledi.

Hem sınır ötesinden ülkeye yönelik saldırılarda hem de sınır ötesi operasyonlarda şehit olanları rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitler tepesini boş bırakmayan, yattığı toprak, tuttuğu bayrak belli tüm kahramanlarımıza ve geride bıraktıkları ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şehir nüfusunun neredeyse yüzde 20'sine ulaşan muhacirlere sevgili Peygamberimizin sünnetine uygun şekilde ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerime, her birine teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen her bir Gaziantepli kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimin göğüs kafeslerinde taşıdıkları o tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır. Rabbim inşallah bu fedakarlıklarınızın mükafatını her iki dünyada da verecektir."