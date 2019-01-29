HABER

AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 05:30 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1) - "Muhacirlere sevgili Peygamberimizin sünnetine uygun şekilde ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerime, her birine teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen her bir Gaziantepli kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimin göğüs kafeslerinde taşıdıkları o tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır" - "Gaziantep'in bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe taşıyacağız"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhacirlere sevgili Peygamberimizin sünnetine uygun şekilde ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerime, her birine teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen her bir Gaziantepli kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimin göğüs kafeslerinde taşıdıkları o tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasına, bir Gaziantep türküsünün sözleriyle başlayan Erdoğan, 31 Mart akşamı Gaziantep'te yeni destanlar yazacaklarını söyledi.

Gaziantep'in, hemen yanı başındaki Suriye'de 8 yıldır süren kriz karşısında gösterdiği vakur, şefkatli, merhametli, sabırlı duruşla tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini vurgulayan Erdoğan, teröristlerden arındırılan bölgelerin yeniden kalkındırılmasında da büyük sorumluluk üstlendiğini, fedakarlık yaptığını belirtti.

Erdoğan, bu vesileyle yaklaşık 2 hafta önce Fırat Kalkanı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'e rahmet, ailesine sabırlar diledi.

Hem sınır ötesinden ülkeye yönelik saldırılarda hem de sınır ötesi operasyonlarda şehit olanları rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehitler tepesini boş bırakmayan, yattığı toprak, tuttuğu bayrak belli tüm kahramanlarımıza ve geride bıraktıkları ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şehir nüfusunun neredeyse yüzde 20'sine ulaşan muhacirlere sevgili Peygamberimizin sünnetine uygun şekilde ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerime, her birine teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen her bir Gaziantepli kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimin göğüs kafeslerinde taşıdıkları o tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır. Rabbim inşallah bu fedakarlıklarınızın mükafatını her iki dünyada da verecektir."

Şimdiden 31 Mart'ın müjdesini gördüğünü ifade eden Erdoğan, kurulduğu günden beri Ak Parti Gaziantep teşkilatı bünyesinde görev yapmış, partiye, şehre, ülkeye, demokrasiye hizmet etmiş tüm isimlere teşekkür etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bugüne kadar belediyelerde görev yapan tüm isimlere de şükranlarını sunan Erdoğan, seçimlerde partiyi temsil edecek adaylara başarı dileğinde bulundu.

Erdoğan, "Gaziantep'in bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe taşıyacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz, gönül belediyeciliğini zafere taşıyor muyuz, 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?" sorularına salonu dolduranlardan aldığı "Evet" yanıtı üzerine "Maşallah, rekor bir oy oranı bekliyorum. Seçim gecesi sizlerden müjdeli haberler bekliyorum." dedi.

- 35 katrilyon yatırım

"Gaziantep, sadece insanlığın, ahde vefanın, bölüşmenin değil aynı zamanda sanayinin, ticaretin, ihracatın, tarımın, turizmin de şehridir." diyen Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin, Gaziantep'in bu kadim mücadelesine destek olmak için şehre bugüne kadar 35 katrilyon yatırım yaptıklarını kaydetti.

Eğitimde 10 bin 830 yeni derslik inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, 60 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete soktuklarını, bir kaç yıl içinde 2 bin 250 yatak kapasiteli yeni yurt binalarını şehre kazandıracaklarını bildirdi.

Şehre 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, millet bahçesi projesinin en güzellerinden birini Gaziantep'te gerçekleştireceklerini, toplamda 546 bin metrekarelik alanda çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve spor tesisine sahip millet bahçesine Hasan Celal Güzel'in ismini verdiklerini bildirdi.

İçinde millet kıraathanesinin de olduğu 65 bin metrekarelik ikinci bir millet bahçesini de eski stadyumun yerine yapacaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bir zamanlar Gaziantep'in kültürünü, kimliğini sembolize eden Alleben Deresi'ni o eski günlerine kavuşturmak için rehabilite edip şehrin dokusuna ve kültürüne uygun rekreasyon alanı yapıyoruz. Gaziantep savunmasının kahramanlarından Şahinbey'in şehit edildiği bölgeyi milli mücadele tabiat parkı haline getiriyoruz. Toplu konutta şu ana kadar 16 bin 219 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Ülkemizin en büyük ve en kapsamlı toplu konut projesi olan kuzey şehir projesini başlattık. Yerel ve yatay mimari ilkesiyle inşa edeceğimiz 50 bin konutluk yeni bir şehri tüm ticari, sosyal kültürel alanlarıyla birlikte kuruyoruz. Bunu Türkiye'de şu anda sadece Gaziantep yaşıyor. 2 bin 795 konutun inşası ile yol çalışmaları devam ediyor. Ayrıca şehrimizin güneyindeki Geneyik bölgesinde 140 bin vatandaşın yaşayacağı bir şehir daha kuruyoruz. Bu yıl 2 bin 750 konutla bu projenin inşasına başlıyoruz."

(Sürecek)

Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler! 'Maceraseveriz' deyip...
MHP'li Enginyurt: Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsinMHP'li Enginyurt: Yozgat'ı da Ülkücüler yönetsin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayızCumhurbaşkanı Erdoğan: Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep aday tanıtım

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş yaptırım kararı!

ABD'den flaş yaptırım kararı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

7 aylık kabus: Hayatımız karardı!

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler: Utanmıyor musun?

Melih Gökçek'ten Abdulkadir Selvi'ye çok sert sözler

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

Erdoğan'dan Suriyeli sığınmacılarla ilgili önemli açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti

Kaftancıoğlu istifa kararından vazgeçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.