GAZİANTEP (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Muhacirlere sevgili Peygamberimizin sünnetine uygun şekilde ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerime, her birine teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen her bir Gaziantepli kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimin göğüs kafeslerinde taşıdıkları o tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gaziantep Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Konuşmasına, bir Gaziantep türküsünün sözleriyle başlayan Erdoğan, 31 Mart akşamı Gaziantep'te yeni destanlar yazacaklarını söyledi. Gaziantep'in, hemen yanı başındaki Suriye'de 8 yıldır süren kriz karşısında gösterdiği vakur, şefkatli, merhametli, sabırlı duruşla tüm dünyaya insanlık dersi verdiğini vurgulayan Erdoğan, teröristlerden arındırılan bölgelerin yeniden kalkındırılmasında da büyük sorumluluk üstlendiğini, fedakarlık yaptığını belirtti.

Erdoğan, bu vesileyle yaklaşık 2 hafta önce Fırat Kalkanı bölgesinin idari yapılanmasını yürütürken görevi başında vefat eden Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller'e rahmet, ailesine sabırlar diledi. Hem sınır ötesinden ülkeye yönelik saldırılarda hem de sınır ötesi operasyonlarda şehit olanları rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehitler tepesini boş bırakmayan, yattığı toprak, tuttuğu bayrak belli tüm kahramanlarımıza ve geride bıraktıkları ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Şehir nüfusunun neredeyse yüzde 20'sine ulaşan muhacirlere sevgili Peygamberimizin sünnetine uygun şekilde ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerime, her birine teşekkür ediyorum. Ülkemizin huzurunu bozmak, milletimizin arasına fitne sokmak için çırpınan içerideki gafillere, teröristlere, dışarıdan gelen ajanlara itibar etmeyen her bir Gaziantepli kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Bu kardeşlerimin göğüs kafeslerinde taşıdıkları o tertemiz kalpleri bana göre dünyanın en itibarlı madalyasıdır. Rabbim inşallah bu fedakarlıklarınızın mükafatını her iki dünyada da verecektir."

Şimdiden 31 Mart'ın müjdesini gördüğünü ifade eden Erdoğan, kurulduğu günden beri Ak Parti Gaziantep teşkilatı bünyesinde görev yapmış, partiye, şehre, ülkeye, demokrasiye hizmet etmiş tüm isimlere teşekkür etti, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Bugüne kadar belediyelerde görev yapan tüm isimlere de şükranlarını sunan Erdoğan, seçimlerde partiyi temsil edecek adaylara başarı dileğinde bulundu. Erdoğan, "Gaziantep'in bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğine özellikle sahip çıkacak ve inşallah hep birlikte en yükseğe taşıyacağız." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gaziantep, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz, gönül belediyeciliğini zafere taşıyor muyuz, 31 Mart'a kadar gece gündüz demeden çalışıyor muyuz?" sorularına salonu dolduranlardan aldığı "Evet" yanıtı üzerine "Maşallah, rekor bir oy oranı bekliyorum. Seçim gecesi sizlerden müjdeli haberler bekliyorum." dedi.

- 35 katrilyon yatırım "Gaziantep, sadece insanlığın, ahde vefanın, bölüşmenin değil aynı zamanda sanayinin, ticaretin, ihracatın, tarımın, turizmin de şehridir." diyen Erdoğan, AK Parti hükümetlerinin, Gaziantep'in bu kadim mücadelesine destek olmak için şehre bugüne kadar 35 katrilyon yatırım yaptıklarını kaydetti. Eğitimde 10 bin 830 yeni derslik inşa ettiklerini dile getiren Erdoğan, 60 binden fazla yükseköğrenim öğrencisinin öğrenim gördüğü şehre ikinci devlet üniversitesini, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesini kurduklarını, yükseköğrenim öğrencileri için 9 bin 440 kişi kapasiteli yurt binalarını hizmete soktuklarını, bir kaç yıl içinde 2 bin 250 yatak kapasiteli yeni yurt binalarını şehre kazandıracaklarını bildirdi. Şehre 33 bin seyirci kapasiteli bir stadyum inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, millet bahçesi projesinin en güzellerinden birini Gaziantep'te gerçekleştireceklerini, toplamda 546 bin metrekarelik alanda çocuk kütüphanesinden yüzme havuzuna kadar her türlü sosyal ve spor tesisine sahip millet bahçesine Hasan Celal Güzel'in ismini verdiklerini bildirdi.