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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti! "Ailemin ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
10.03.2024 18:39
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AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çetin, "Şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailemin ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim" ifadelerini kullandı. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde eşi ve oğlunu yitiren Murat Çetin, geçtiğimiz hafta Naz Akdoğan ile dünyaevine girmişti. Nikah töreni sosyal medyada da gündem olmuştu.

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti! "Ailemin ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin sosyal medya hesabından istifa dilekçesini paylaştı. Çetin "06.06.2023 tarihinde üstlendiğim AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı görevinden bugün itibarıyla Genel Merkezimizden affımı istedim. Şunu ifade ederim ki şahsım üzerinden yürütülen çirkin kampanyadan ailemin ve partimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı 52 yaşındaki Çetin'in kendisinden 20 yaş küçük Avukat Naz Akdoğan ile hayatını birleştirmesi sosyal medyada büyük ses getirmişti.
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Nikah merasimine siyaset camiasından da önemli isimler katılmıştı.
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BİR SENE ÖNCE KABUSU YAŞAMIŞTI

Geçtiğimiz 7 Temmuz'da il başkanlığı koltuğuna oturan Çetin, 6 Şubat depremlerinde önce diş hekimi eşi Aylin Dilbaz Çetin’i sonra da eczacılık öğrencisi oğlu Mehmet Fevzi Çetin’i kaybetmişti.

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ENKAZDAN KURTARILMIŞTI

Eylül ayında kendisini enkazdan kurtaran itfaiye personeliyle bir araya gelen Çetin, "6 Şubat depremlerinde göstermiş olduğunuz çaba, gayret ve özveri inkar edilemez. Keza itfaiye ekiplerimizin canla başla çalışmaları neticesinde enkazdan kurtulabildim ve bugün burada sizlere teşekkür edebiliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Gaziantep ak parti
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