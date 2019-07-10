AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefimize paralel olarak teknolojiyi kullanabilecek, bilim ile haşır neşir olacak, ülkemize bu anlamda çağ atlatacak bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz." dedi. Bakbak, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan ve başkanlığını yürüttüğü Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonunun çalışmalarını anlattı. İlerleyen teknoloji nedeniyle sayısal mesleklere duyulan ihtiyacın her geçen gün arttığını, kas gücünün yerini artık beyin gücüne bıraktığını söyleyen Bakbak, "Science", "Technology", "Engineering" ve "Math"in baş harflerinden oluşan STEM alanlarına ihtiyacın da bu noktada başladığını belirtti. "Bizler teknolojiyi kullanmanın ötesinde üretmeliyiz." diyen Bakbak, artık ihtiyaçların icatları doğurduğu bir sürecin yaşandığını dile getirdi. Bakbak "Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefimize paralel olarak teknolojiyi kullanabilecek, bilim ile haşır neşir olacak, ülkemize bu anlamda çağ atlatacak bir nesil yetiştirme arzusundayız." diye konuştu.

Alt Komisyonun, bu noktada Türkiye'nin STEM yol haritasının oluşturulması açısından önemli görev ifa ettiğine değinen Bakbak, Başta Kız Çocukları Olmak Üzere Gençlerin Bilim, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik Alanlarına Yönlendirilmesi Alt Komisyonunun, KEFEK'in 14 Kasım 2018'de yaptığı toplantıda alınan kararla kurulduğunu ve ivedilikle çalışmalarına başladığını hatırlattı. Bugüne kadar 10 toplantı yaptıklarını, alt komisyonda alanında uzman isimleri dinlediklerini aktaran Bakbak, şöyle konuştu: "STEM'e yönelik özel girişimlerden kamuya, üniversitelerden bilim merkezlerine, yurt dışı araştırmalarına kadar ülkemizin bu alandaki kazanımlarına katkı sunacak her fikre açık bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürdük. Konuya derinlemesine baktığımız zaman savunmadan tarıma, sanayiden sağlığa kadar pek çok alandaki gelişmeleri de doğrudan etkileyecek potansiyele sahibiz. Örneğin sağlık alanında 3 boyutlu yazıcıları kullanarak protez üretimi, tarım alanında sulama sistemleri, ekim ve dikimle ilgili teknolojiyi kullanarak ürün kalitesini artıran, maliyeti düşüren yeni sistemler, savunma alanında uydu, füze sistemleri, özellikle insansız hava aracı teknolojisinde aldığımız mesafe, bu anlamda potansiyelimizi gözler önüne seren gelişmelerden bazılarıdır."

Bu potansiyeli açığa çıkarmanın ancak eğitimle mümkün olduğuna dikkati çeken Bakbak, bunun için Aydın, Adıyaman, Hatay, Kayseri, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, ve Samsun'da STEM merkezleri kurulduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının, bu merkezlerin sayısının arttırılmasına ilişkin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Dünyada STEM eğitimine yönelik politikalar incelendiğinde birçok ülkenin STEM'i devlet politikası olarak yürüttüğünün görüldüğünü ifade eden Bakbak, "Devlet politikası haline gelmek zorunda çünkü bütün uluslararası raporlar bu alana yönelik ihtiyacı ortaya koyuyor." dedi. "Çocuklarımız, gençlerimiz bizim için en kıymetli hazine. Ülkemiz onların omuzunda yükselecek." diyen Bakbak, bu hazinenin en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Üreten, donanımlı, bilime meraklı, teknolojiyi irdeleyen, değerlerine sahip çıkan bir nesil arzuladıklarını anlatan Bakbak, "Tüm gayretimiz de başta kızlarımız olmak üzere gençlerimizi bu alanda donanımlı bir hale getirmek, ülkemizin kazanımı olarak yetiştirmek. 'Kadın işi', 'erkek işi' ayrımını ortadan kaldırmak, toplumsal anlamda bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. Yalnızca öğretmenlik, hemşirelik kadın işi olarak görülsün istemiyoruz. Kızlarımız mühendislikle de bilim ve teknoloji ile de ilgilensin istiyoruz. Kızlarımızı STEM alanlarına yönlendirmek için başta aileler olmak üzere kamu, özel sektör üniversiteler, akademik camia aslında tüm toplum el ele vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.