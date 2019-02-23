"AK Parti gelmiş, memlekete bereket gelmiş"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye, tarımda Avrupa’da 1’inci sıraya, dünyada 7’inci sıraya yükseldi. Bu başarı sizlerin başarısı, destek bizden çalışmak sizden, kendi başarınızı alkışlayın." dedi.

Pakdemirli, Bartın Kültür Merkezinde düzenlenen AK Parti proje tanıtım toplantısında, tarım ve orman bakanlıklarının birleşmesiyle işlerin de yoğunlaştığını belirtti.

"Ama bundan dolayı şikayetimiz yok. İşimiz yoğun olmasına rağmen tarım ve ormanın bir arada götürülmesi gerekiyordu. Toprak ve suyun bir arada yönetilmesi mutlaka gerekiyordu." diyen Pakdemirli, "Orman alanlarını da tarımla planlamak gerekiyor. Bu yüzden büyümesine rağmen size daha hızlı hizmet edecek bir bakanlık haline geldi. Ben dedim ki, 'danışmanlar tutmayacağım, benim en iyi danışmanım, çiftçidir, üreticidir, köylüdür.' Bu sebeple Türkiye’yi gezmeye başladık. Bugün 41 kere maşallah, 41’inci ilimizdeyiz." şeklinde konuştu.

Önümüzdeki süreçte tarımın çok daha önemli hale geleceğine vurgu yapan Pakdemirli, "Çünkü önümüzdeki 20 yıl içerisinde Türkiye’nin yüzde 50 daha fazla gıda ihtiyacı olacak. Teknolojiniz olabilir, savunma sanayiniz, füzeleriniz, uçaklarınız, roketleriniz olabilir ama savunma sanayi kadar önemli bir sektör daha vardır, o da tarımdır. Buzdolabı boş ise uçakları yiyemezsiniz, o yüzden buzdolabını doldurmamız lazım, o yüzden üretim çok önemlidir," diye konuştu.