"AK Parti, gençler arasında birinci parti"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptıkları araştırmada AK Parti'nin gençler arasında açık farkla birinci parti olduğunu belirtti.

Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığında, sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinde meclis üyesi olan gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'de bugüne kadar gençlere yönelik yapılanların çok daha üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Dağ, sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda üzerine görevler düştüğünü söyledi.

-"Gölge olmasınlar başka ihsan istemiyoruz"

İzmir'de devam eden gençlik ve spor yatırımları bulunduğunu anımsatan Dağ, Göztepe, Alsancak ve Karşıyaka stadına Binali Yıldırım'ın öncülüğünde yoğunlaştıklarını, bu projeleri büyük badirelerden bugünkü aşamalara getirdiklerini vurguladı.

Son olarak Karşıyaka'daki projeyle ilgili dava açıldığına değinen Dağ, "Dava sonucu bekleniyor. Onun dışındaki statlar devam ediyor. 2014'ten bu yana yaşadıklarımız anlatacak olursak trajikomik bir roman ortaya çıkar. Hiçbir emek sarf etmeyenler, statlarla ilgi yapmaları gereken olup da yapmayanlar bunlar üzerinden boşuna siyaset üretmesinler, gölge olmasınlar başka ihsan istemiyoruz. Stat projelerinin İzmir'imize kazandırılması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.