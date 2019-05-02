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"AK Parti, gençler arasında birinci parti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2019 14:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Yaptığımız araştırmalarda AK Parti gençler arasında açık farkla birinci parti"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptıkları araştırmada AK Parti'nin gençler arasında açık farkla birinci parti olduğunu belirtti.

Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanlığında, sivil toplum kuruluşlarının genç temsilcileri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinde meclis üyesi olan gençlerle bir araya geldi.

Türkiye'de bugüne kadar gençlere yönelik yapılanların çok daha üzerinde çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Dağ, sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda üzerine görevler düştüğünü söyledi.

-"Gölge olmasınlar başka ihsan istemiyoruz"

İzmir'de devam eden gençlik ve spor yatırımları bulunduğunu anımsatan Dağ, Göztepe, Alsancak ve Karşıyaka stadına Binali Yıldırım'ın öncülüğünde yoğunlaştıklarını, bu projeleri büyük badirelerden bugünkü aşamalara getirdiklerini vurguladı.

Son olarak Karşıyaka'daki projeyle ilgili dava açıldığına değinen Dağ, "Dava sonucu bekleniyor. Onun dışındaki statlar devam ediyor. 2014'ten bu yana yaşadıklarımız anlatacak olursak trajikomik bir roman ortaya çıkar. Hiçbir emek sarf etmeyenler, statlarla ilgi yapmaları gereken olup da yapmayanlar bunlar üzerinden boşuna siyaset üretmesinler, gölge olmasınlar başka ihsan istemiyoruz. Stat projelerinin İzmir'imize kazandırılması için çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

-"En yakın takipçimize 3 kat fark atmış vaziyetteyiz"

Dağ, "AK Parti'nin gençlerin oyunu almadığı yönünde değerlendirmeler oluyor, AK Parti gençler hitap edemiyor mu?" şeklindeki soru üzerine şöyle konuştu:

"Bu, gerçek bir veri olsaydı, AK Parti son seçimde yüzde 45 alamazdı. Ben gençlik kolları başkanı olduğumdan beri bu iddiayı duyuyorum. 2011'den bu yana yapılan 8 seçimde AK Parti birinci parti oldu. Her seçimde yüz binlerce genç seçmen sistem içine giriyor, AK Parti oy oranı hep yüksekte ve birinci parti. Bu konuda araştırmalarımız var. Yaptığımız araştırmalarda AK Parti gençler arasında açık farkla birinci parti. Geçen sene yaptığımız araştırmada en yakın takipçimize 3 kat fark atmış vaziyetteyiz."

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