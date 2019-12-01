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AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.12.2019 13:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (1): - "Bugün Suriye sorununa baktığımız zaman sanki Arap Baharı'nı biz başlatmışız, sanki buradaki insanların ölümüne biz sebep olmuşuz, sanki bugünkü çözümsüzlüğün sebebi Türkiye. Tam tersine Türkiye her anlamda sorunu insani boyutuyla çözmeye çalışıyor" - "Londra ile Tokyo'yu bağlayan ülke konumuna geçtik. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek. Dönüm noktası olacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Suriye sorununa baktığımız zaman sanki Arap Baharı'nı biz başlatmışız, sanki buradaki insanların ölümüne biz sebep olmuşuz, sanki bugünkü çözümsüzlüğün sebebi Türkiye. Tam tersine Türkiye her anlamda sorunu insani boyutuyla çözmeye çalışıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istişare toplantılarına önem verdiğini söyledi.

Kendisinin de kurulmasından itibaren AK Parti'de görev aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, uzun süre Dış İlişkiler Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak çalışmalar yaptığını kaydetti.

Son 18 yılda iç ve dış politikada birçok sorunun değiştiğine ve Türkiye'nin farklı problemlerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir gerçek var ki biz bağımsız olmaya çalıştıkça, güçlendikçe karşımıza çıkan sorunların da boyutu farklılaşıyor, değişiyor. İçeride de 18 yıldır böyle olmadı mı? 2016 yılına kadar böyle olmadı mı? AK Parti içeride güçlendikçe önce seçim yoluyla, sonra uyarı yoluyla, e-muhtıralarla, Cumhurbaşkanı seçtirmeme, yargı darbeleriyle, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimine kadar karşımıza çıkarılan zorluk ve tehdidin seviyesi yükseldi."

Zorluklarla sadece Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı değerlendirmesinin doğru bir yaklaşım olmayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, muhalefetin, etraftaki olumlu gelişmeleri başkalarından, olumsuzlukların ise Türkiye'den kaynaklandığı yorumunda bulunduğunu ifade etti.

Bu tutumun yanlış olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Bugün Suriye sorununa baktığımız zaman sanki Arap Baharı'nı biz başlatmışız, sanki buradaki insanların ölümüne biz sebep olmuşuz, sanki bugünkü çözümsüzlüğün sebebi Türkiye. Tam tersine Türkiye her anlamda sorunu insani boyutuyla çözmeye çalışıyor." diye konuştu.

- "Kanal İstanbul tarihi değiştirecek"

Çavuşoğlu, dış politikayı etkileyen unsurların başında coğrafyanın geldiğini söyledi.

Ülkenin bulunduğu coğrafyanın zorluklar getirebildiğini belirten Çavuşoğlu, geçmişte Karabağ'dan Kıbrıs meselesine kadar hepsinin böyle bir potansiyeli olduğunu vurguladı.

Dünyadaki çatışmaların yüzde 60'ının Türkiye'nin bulunduğu bölgede olduğunu ve bu nedenle kriz yönetimi ya da çözümüyle ilgili ön alıcı olunması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumuna baktığımız zaman bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Dün TANAP'ın açılışını Sayın Cumhurbaşkanımız birçok liderle yaptı. Türkiye'nin jeopolitik konumu bakımından, dünyada gerçekten çok dikkat çekici bir durumu ve potansiyeli var. Şimdi enerji koridoruyuz. TANAP, daha önceki projeler Bakü, Tiflis, Ceyhan ve Şahdeniz projeleri, Türk Akımı... TANAP ve Türk Akımı-2 Avrupa'yı hedefliyor. TANAP'tan biz de alacağız. Ortağız. Aynı zamanda Türkiye, tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasında en kritik ülke. Geçtiğimiz günlerde Çin'den gelen tren tünelin altında geçti. Daha sonra 3. köprüde yapılacak raylı sistemle beraber oradan geçerek. Londra ile Tokyo'yu bağlayan ülke konumuna geçtik. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek. Dönüm noktası olacak."

(Sürecek)

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Arap Baharı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kanal İstanbul Suriye TANAP

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