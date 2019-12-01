Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Suriye sorununa baktığımız zaman sanki Arap Baharı'nı biz başlatmışız, sanki buradaki insanların ölümüne biz sebep olmuşuz, sanki bugünkü çözümsüzlüğün sebebi Türkiye. Tam tersine Türkiye her anlamda sorunu insani boyutuyla çözmeye çalışıyor." dedi.

Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen AK Parti Gençlik Kolları Akdeniz Bölge Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istişare toplantılarına önem verdiğini söyledi.

Kendisinin de kurulmasından itibaren AK Parti'de görev aldığını hatırlatan Çavuşoğlu, uzun süre Dış İlişkiler Başkanlığında Başkan Yardımcısı olarak çalışmalar yaptığını kaydetti.

Son 18 yılda iç ve dış politikada birçok sorunun değiştiğine ve Türkiye'nin farklı problemlerle karşı karşıya kaldığına işaret eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bir gerçek var ki biz bağımsız olmaya çalıştıkça, güçlendikçe karşımıza çıkan sorunların da boyutu farklılaşıyor, değişiyor. İçeride de 18 yıldır böyle olmadı mı? 2016 yılına kadar böyle olmadı mı? AK Parti içeride güçlendikçe önce seçim yoluyla, sonra uyarı yoluyla, e-muhtıralarla, Cumhurbaşkanı seçtirmeme, yargı darbeleriyle, Gezi olaylarıyla, 17-25 Aralık ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimine kadar karşımıza çıkarılan zorluk ve tehdidin seviyesi yükseldi."