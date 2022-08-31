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  4. AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, polis memurunu darbetmişti! O polis iddialara yanıt verdi

AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, polis memurunu darbetmişti! O polis iddialara yanıt verdi

31.08.2022 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz tarafından darp edilen polis memuru F.Ç., şikayetçi olmaması için baskı gördüğü iddialarına yanıt verdi. F.Ç., iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha çok üzüntülü, daha gergindiler." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, polis memurunu darbetmişti! O polis iddialara yanıt verdi

Tomarza ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru F.Ç.'yi darbetti. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, polis memuru F.Ç. de olayı anlattı. Şüpheli şahsı tanımadığını kaydeden F.Ç., "Olayın yaşanmasının ardından Vali Gökmen Çiçek ile kaymakam ve emniyet müdürü hemen hastaneye geldi. Bu durum beni şaşırttı ve mutlu etti. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da hastaneye gelerek beni ziyaret etti" dedi.

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Olayın ardından "Şikayetçi olunmaması için kendisine baskı yapıldığı" yönündeki iddiaları değerlendiren F.Ç., "Kesinlikle hayır. Dediğim gibi valimiz, il emniyet müdürümüz, kaymakamımız, müdürlerimiz benden daha çok üzüntülü, daha böyle gergindiler. Sanki bana değil de onlara yapılmış gibi, benden daha çok üzgündüler. Ben de şaşırdım yani orada. Kesinlikle böyle bir şey olmadı. 'Sonuna kadar arkandayız, ne gerekiyorsa yapacağız' dendi. Arkadaşlar geldi her konuda yardımcı oldular. Zaten ben şikayetçi oldum. Artık hukuka kalmış. Yani hakimin, mahkemenin takdiri. Yaşadığım olaydan dolayı hem üzüntülüyüm hem de emniyetin, devletimin, valimin, kaymakamımın bu kadar sahiplenmesi, bu kadar koruması için gerçekten çok mutluyum. Üzüntüm gitti yerine mutluluk yaşıyorum" şeklinde konuştu. (İHA)

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polis darp ak parti

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