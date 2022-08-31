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AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz polisi darp etti! Tutuklandı

31.08.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de bir polis memuru ile AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre Korkmaz polis memurunu darp edip yaralamıştı. Adliyeye sevk edilen AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz'ın tutuklandığı belirtildi. Olayla ilgili olarak Kayseri Valiliği'nden açıklama geldi.

AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz polisi darp etti! Tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, tartıştığı polis memurunu darp edip yaraladı. Olay sonrası gözaltına alınan Hakan Korkmaz'ın tutuklandığı belirtildi. Öte yandan olayla ilgili Kayseri Valiliği'nden açıklama geldi.

POLİS MEMURUNU DARP ETTİ

AK Parti Gençlik Kolları Tomarza İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan bir polis memuru ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Korkmaz, polis memurunu darp etti. Olay sonrası Korkmaz gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz tutuklandı.

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KAYSERİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"30 Ağustos 2022 tarihinde akşam saatlerinde Tomarza İlçe Emniyet Amirliği girişinde bir siyasi partinin gençlik kolları yönetiminde bulunan şahıs ile karakol girişinde görevli polis memuru arasında arbede yaşanmıştır. Karakolda görevli diğer personelin müdahalesi ile şahıs gözaltına alınmıştır. Yaralanan polis memuru, doktor raporu alarak ilgili mercilere şikayette bulunmuştur. Konunun birimlerimize iletildiği andan itibaren yasal sistemin işletilmesi sağlanmıştır. Emniyette ifadesi alınan şahıs savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılmıştır. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan şahıs, Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Şahsın yargılanması tutukluluk haliyle devam etmektedir. Kayseri Valiliği olarak konuyu takip etmekte olduğumuzu, hiçbir suretle ve hiçbir gerekçeyle milletimizin huzuru için fedakarca görev yapan emniyet çalışanlarımıza yapılan bu menfur saldırıyı hoş görmediğimizi ve konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."

Kaynak: DHA

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Polis memuru Kayseri Valiliği darp ak parti
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