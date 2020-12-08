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AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi kazada ağır yaralandı

08.12.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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AK Parti Gençlik Kolları yöneticisi kazada ağır yaralandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada ağır yaralanan AK Parti İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi 27 yaşındaki İsmail Dursun, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.Kaza dün Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde motosikletiyle yaptığı kazada ağır yaralanan AK Parti İl Gençlik Kolları yönetim kurulu üyesi 27 yaşındaki İsmail Dursun, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kaza dün Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Başsiskele Yeşilyurt Mahallesi Galip Erenoğlu Caddesi ve Mehmet Akif Caddesinin kesişiminde bulunan kavşakta İsmail Dursun(27) idaresindeki 41 AFR 928 plakalı motosiklet, İ.E.Ç. (45) idaresindeki LT 55 HU yabancı plakalı araçla çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan İsmail Dursun ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dursun, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burada ilk müdahalesi yapılan Dursun daha sonra Umuttepe Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Dursun’un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

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