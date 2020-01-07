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  4. AK Parti Gençlik Kolları'nda kongre süreci başladı

AK Parti Gençlik Kolları'nda kongre süreci başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: - "AK Parti Gençlik Kolları'nda yüzde 60-70'lik bir yenilenme planlıyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz"

MUHAMMED TORUNTAY - AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, tüzük gereği 30 yaşını aşanların gençlik kollarında yer alamadığını belirterek, yüzde 60-70'lik bir yenilenme planladıklarını bildirdi.

Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları'nın 6. Olağan Kongresine ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongre süreçlerini yeni fikirlerin parti politikasına dönüştüğü, tazelenmenin ve teşkilatla bütünleşmenin gerçekleştiği bir dönem olarak gördüklerini söyledi.

Parti tüzüğü uyarınca 30 yaşını aşanların gençlik kollarında yer alamadığına işaret eden Büyükgümüş, AK Parti'nin genç takımını oluşturacak şekilde çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Büyükgümüş, kongre sürecinde 81 ildeki gençlik kolları başkanlarının 50'sinin yaş nedeniyle görevlerinden ayrılacağını ifade ederek, "AK Parti Gençlik Kolları'nda hem yaş sebebiyle hem ana kademede başka görev alması hasebiyle hem de meclis üyeliği nedeniyle yüzde 60-70'lik bir yenilenme planlıyoruz ve çalışmalarımızı buna göre yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlerle yoğun temas halinde olduklarını dile getiren Büyükgümüş, sosyal medya üzerinden gençlere AK Parti Gençlik Kolları'na katılma davetinde bulunacaklarını kaydetti.

Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları'nın Türkiye'nin en büyük gençlik organizasyonlarından biri olduğunu, üye sayısının 1,2 milyonu bulduğunu sözlerine ekledi.

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