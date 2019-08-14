HABER

AK Parti Gençlik Kolları’ndan bisikletli kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 15:22 | Son Güncelleme

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti’nin 18.

AK Parti Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti’nin 18. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesine pedal çevirdi.
AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları üyesi gençler, Genel Merkez önünden başlayarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine doğru pedal çevirdi. Düzenlenen etkinliğe, AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin de katıldı.
Onlarca gencin katıldığı etkinliğe AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin’in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Etkinlik öncesinde konuşan AK Parti Genel Sekreteri Şahin, "Millete hizmet yolunda 18 yılı geride bırakmış durumdayız. Zaman zaman önümüze engeller çıkarılmak istense de milletimizin desteği ve duasıyla bu engelleri aşıp her alanda çok önemli hizmet ve reformlara imza atarak ülkemizin son 18 yılına partimizin ve milletimizin damgasını vurmuş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

“AK Parti gençlere en çok destek veren ve gençlerden en çok destek gören partidir”
AK Parti’nin Türkiye en genç partisi olduğunun altını çizen Şahin, "AK Parti gençlere en çok destek veren ve gençlerden en çok destek gören partidir. Bugün bu tablonun söylenilenlerin en somut kanıtı olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Osman Özdemir ise, "18 yıl önce bugün, beceriksiz yönetimlerden bıkmış olan halkımız yeni bir vizyonla ortaya çıkan AK Parti’yi Türkiye’nin meselelerinin çözümünde tek çare olarak görmüştür" diye konuştu.
AK Parti’nin, karşılaştığı yerli yabancı her türlü engeli milletin ferasetiyle aşmaya devam ettiğini söyleyen Özdemir, "18 yıl önce kurulmuş olan partimizin dinamizminden hiçbir şey kaybetmemesinin yegane sebebi, siyaset sahnesinde gençleri her zaman ön planda tutması ve gençlere inisiyatif vermekten çekinmemiş olmasıdır. Özellikle de seçilme yaşının düşürülmesi, devrim niteliğinde bir adım olup, bunun en büyük göstergesidir" dedi.

15 Temmuz Anıtı’na ziyaret
Konuşmalar sonrasında, AK Parti Genel Merkezi önünden hareket eden grup, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin karşısındaki 15 Temmuz Anıtı’nı ziyaret etti. Program sonrasında konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, "Partimizin çatısı altında, ülkemize, milletimize destekte bulunmuş yol arkadaşlarımıza bugün nerede bulunurlarsa bulunsunlar çok teşekkür ediyoruz. Onlarla birlikte kenetlenerek önümüzdeki 7. Olağan Kongre sürecini yenilenme, tazelenme, güçlenme için bir vesile kılarak daha uzun yıllar ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini aktardı.
Etkinliğe katılan ve pedal çevirenler arasında olan Umut Keypircioğlu, "Bugün partimizin 18. yaşı olduğu için buradan Külliyeye kadar bisikletle pedal çevireceğiz. Bizim içinde sportif bir aktivite olacak" dedi.
Günlerin anlam ve önemlerine göre etkinlik yaptıklarından bahseden AK Parti İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Cansın Yılmaz da, "Aynı pedal çevirme etkinliğini geçen yılda yaptık. Geçen yıl 1. Meclis’ten Genel Merkeze gelmiştik. Bu senede Genel Merkezden Külliyeye pedal çevireceğiz" ifadelerini kullandı.

3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler 3 bin yıllık geçmişi var! Akın ettiler
Kurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildiKurban eti keserken elini arı sokan kişi taburcu edildi
Bakan duyurdu! Sona gelindiBakan duyurdu! Sona gelindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Damat adayı video paylaşıp intihar etti iddiası

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

Nükleer roketin motoru patladı, radyasyon seviyesi 16 katına çıktı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Kahreden kaza! Ailenin yarısı yok oldu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Serenay Sarıkaya da modaya uydu

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

Arkadaşının sağlığı için yapraklardan yorgan yapmış...

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nesli tükenme tehlikesi altındaki alaca sansar görüntülendi

Nesli tükenme tehlikesi altında! Böyle görüntülendi

Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Kandilli duyurdu! Denizli'de deprem

Bakan Pakdemirli'den Hasankeyf açıklaması

Bakan duyurdu! Sona gelindi

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye kafede dayak!

Bursa'da yüzde 92 engelli gaziye dayak!

Son dakika: MSB'den güvenli bölge açıklaması

MSB'den flaş güvenli bölge açıklaması

Son dakika: Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.