AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Bugün Türkiye genelinde CHP'nin 1,8 milyon üyesi var. Sadece AK Parti Gençlik Kollarının 2 milyon üyesi var." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Büyükgümüş, geçen ay ABD ve Almanya ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiğini söyledi.

Büyükgümüş, bu ziyaretlerde dostun düşmanın, Türkiye'nin ne yapacağına, hangi kararlarını vereceğine, "Türkiye'deki seçimlerin nasıl şekilleneceğine kilitlendiğini" gözlemlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Zaten içinden geçtiğimiz, son dönem yaşananlar da bir ölçüde buna işaret. Bu ziyaretlerde bir kez daha gözlemleme imkanı oldu ki şehirlerin meydanlarında teşkilatıyla bir araya geldiğinde veyahut bir devlet başkanıyla herhangi bir dünya meselesini konuşurken aynı hassasiyetle, ruhla, hedefle konuşan bir liderimiz var. Batı başkentlerinde ayrı, İslam başkentlerinde ayrı konuşan bir liderimiz yok. Hakkı, hukuku her platformda en gür şekilde dile getiren bir liderimiz var. Bu bizim devamımız bakımından en büyük gücümüz."