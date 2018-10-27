HABER

"AK Parti Gençlik Kollarının 2 milyon üyesi var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 19:22 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş: - "Bugün Türkiye genelinde CHP'nin 1,8 milyon üyesi var. Sadece AK Parti Gençlik Kollarının 2 milyon üyesi var"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Bugün Türkiye genelinde CHP'nin 1,8 milyon üyesi var. Sadece AK Parti Gençlik Kollarının 2 milyon üyesi var." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Büyükgümüş, geçen ay ABD ve Almanya ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiğini söyledi.

Büyükgümüş, bu ziyaretlerde dostun düşmanın, Türkiye'nin ne yapacağına, hangi kararlarını vereceğine, "Türkiye'deki seçimlerin nasıl şekilleneceğine kilitlendiğini" gözlemlediğini belirterek şunları kaydetti:

"Zaten içinden geçtiğimiz, son dönem yaşananlar da bir ölçüde buna işaret. Bu ziyaretlerde bir kez daha gözlemleme imkanı oldu ki şehirlerin meydanlarında teşkilatıyla bir araya geldiğinde veyahut bir devlet başkanıyla herhangi bir dünya meselesini konuşurken aynı hassasiyetle, ruhla, hedefle konuşan bir liderimiz var. Batı başkentlerinde ayrı, İslam başkentlerinde ayrı konuşan bir liderimiz yok. Hakkı, hukuku her platformda en gür şekilde dile getiren bir liderimiz var. Bu bizim devamımız bakımından en büyük gücümüz."

Büyükgümüş, AK Parti teşkilatının gücüne değinerek, "Bugün Türkiye genelinde CHP'nin 1,8 milyon üyesi var. Sadece AK Parti Gençlik Kollarının 2 milyon üyesi var. CHP'nin bizden sonra ikinci parti olduğu için söylüyorum yoksa AK Parti'yi başka bir siyasal yapıyla karşılaştırmak için değil. CHP'nin 78 bin gençlik kolları mensubu var. Biz geçen ay yaptığımız son üye kampanyamızla 80 bin kardeşimizi daha AK Parti Gençlik Kolları saflarına kattık. Gençlerle, kadınlarla, toplumun tüm kesimleriyle, engellisiyle, yaşlısıyla, siyasete, hizmete kilitlenmiş bir teşkilatın adıdır AK Parti. Biz bu şuurla toplumun tamamını temsil etme amacıyla, gayretiyle siyaset yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz bu." ifadesini kullandı.

Toplantıya İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat üyeleri katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.

PARTNERİşte MİT müzesi! Bakın neler kullanılmışİşte MİT müzesi! Bakın neler kullanılmış
Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan'dan ilk açıklamaDünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan'dan ilk açıklama
HDP'li Buldan: Barış ve müzakere süreci bir kez daha başlamalıHDP'li Buldan: Barış ve müzakere süreci bir kez daha başlamalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yalova

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

Bedelli askerlik başvurusu yapacaklara iyi haber!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

AK Parti Ordu İl Yönetimi'nde toplu istifa

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

Devlet Bahçeli, 6 ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan'dan ilk açıklama

Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan'dan ilk açıklama

Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan, Putin, Merkel, Macron...

Dünyanın gözü İstanbul'daki Suriye zirvesinde! Erdoğan, Putin, Merkel, Macron...

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Muharrem İnce, Cumhuriyet Gecesi'ne katıldı

Muharrem İnce, Cumhuriyet Gecesi'ne katıldı

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kimler olacak? İşte anketten çıkan isim

AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adayı kimler olacak? İşte anketten çıkan isim

Erdoğan konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı! Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı

Erdoğan konuşurken gözyaşlarını tutamamıştı! Bekir Bozdağ ilk kez açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.