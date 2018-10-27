AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, "Bugün Türkiye genelinde CHP'nin 1,8 milyon üyesi var. Sadece AK Parti Gençlik Kollarının 2 milyon üyesi var." dedi.
AK Parti Yalova İl Başkanlığınca düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı Yalova Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda yapıldı.
Toplantıda konuşan Büyükgümüş, geçen ay ABD ve Almanya ziyaretlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ettiğini söyledi.
Büyükgümüş, bu ziyaretlerde dostun düşmanın, Türkiye'nin ne yapacağına, hangi kararlarını vereceğine, "Türkiye'deki seçimlerin nasıl şekilleneceğine kilitlendiğini" gözlemlediğini belirterek şunları kaydetti:
"Zaten içinden geçtiğimiz, son dönem yaşananlar da bir ölçüde buna işaret. Bu ziyaretlerde bir kez daha gözlemleme imkanı oldu ki şehirlerin meydanlarında teşkilatıyla bir araya geldiğinde veyahut bir devlet başkanıyla herhangi bir dünya meselesini konuşurken aynı hassasiyetle, ruhla, hedefle konuşan bir liderimiz var. Batı başkentlerinde ayrı, İslam başkentlerinde ayrı konuşan bir liderimiz yok. Hakkı, hukuku her platformda en gür şekilde dile getiren bir liderimiz var. Bu bizim devamımız bakımından en büyük gücümüz."
Büyükgümüş, AK Parti teşkilatının gücüne değinerek, "Bugün Türkiye genelinde CHP'nin 1,8 milyon üyesi var. Sadece AK Parti Gençlik Kollarının 2 milyon üyesi var. CHP'nin bizden sonra ikinci parti olduğu için söylüyorum yoksa AK Parti'yi başka bir siyasal yapıyla karşılaştırmak için değil. CHP'nin 78 bin gençlik kolları mensubu var. Biz geçen ay yaptığımız son üye kampanyamızla 80 bin kardeşimizi daha AK Parti Gençlik Kolları saflarına kattık. Gençlerle, kadınlarla, toplumun tüm kesimleriyle, engellisiyle, yaşlısıyla, siyasete, hizmete kilitlenmiş bir teşkilatın adıdır AK Parti. Biz bu şuurla toplumun tamamını temsil etme amacıyla, gayretiyle siyaset yapıyoruz. Bizim en büyük gücümüz bu." ifadesini kullandı.
Toplantıya İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak, İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, ilçe ve belde belediye başkanları ile teşkilat üyeleri katıldı.
Protokol konuşmalarının ardından toplantı basına kapalı devam etti.
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