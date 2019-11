AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: “Birinci iddiamız yeniden güçlü Türkiye’yi kurmak”

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İnönü Üniversitesinde ‘Türkiye’yi Geleceğe Taşımak’ konulu konferansta yaptığı konuşmada, “Birinci iddiamız yeniden güçlü Türkiye’yi kurmak” dedi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, iddia, irade ve ahlak esaslarının önemine değinerek, “Bizim yaptığımız işin esası iddia, irade ve ahlaktır. İddiası olmayanın geleceğe dair de yapacak bir şey olmaz. Herhangi bir iddiası olmayanın bugünde gerçekten bir kıymeti harbiyesi olmaz. Onun için her birimizin hem bireysel anlamda hem kurumsal anlamda iddiamızın, irademizin ve ahlakımızın olması lazım” dedi.

İddialarının yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye’yi kurmak olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Her alanda, ekonomisiyle, savunma sanayisiyle, toplumdaki devlet-millet kaynaşmasıyla, siyasetiyle, hukukuyla yeniden güçlü bir Türkiye’yi ortaya koymaktır” dedi.

Emperyalist güçlerin gözünü diktiği bir coğrafyada Türkiye’nin güçlü olmazsa ayakta duramayacağını vurgulayan Kurtulmuş, “Barış Pınarı Operasyonu, ondan önceki dönemlerde de Türkiye’nin terörle mücadelesinde gerçekten ortaya koymuş olduğu bu mücadele bir şeyi gösteriyor. Biz, ele güne muhtaç olmadan kendimiz güçlü olmak zorundayız. Her alanda güçlü ve öncü olan bir Türkiye olacağız. Yeniden güçlü ve büyük bir Türkiye olacağız. Türkiye’nin güçlü ve büyük olması sadece maddi bir güç elde etmek istediğimiz için değildir. Türkiye’nin güçlü ve büyük olması bölge hakları başta olmak üzere dünyadaki mazlum bütün milletlerin hayrına olacak bir gelişmeyi inşa etmek içindir. Dolayısıyla hedefimiz, idealimiz, birinci iddiamız yeniden güçlü bir Türkiye’yi kurmaktır. İkinci iddiamız adalete, hakkaniyete dayalı bir dünya sistemi kurabilmektir” şeklinde konuştu.

Bugün dünyada birçok haksızlığı hep beraber yaşadıklarının da altını çizen Kurtulmuş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Maalesef bir taraftan vekalet savaşları adını verdikleri terör örgütlerini kullanarak Orta Doğu başta olmak üzere dünyayı dizayn etme çabaları, diğer taraftan ticaret savaşları üzerinden ABD ve Çin başta olmak üzere ülkelerin ticaretini yönlendirmek ve dünyada yeni bir güç elde etme mücadelesi. Diğer taraftan uluslararası kaçak göçmenler üzerinden dünya siyasetinin yeniden dizayn ediliyor olması. Diğer taraftan ülkelere yapılan işgaller. İç savaşlar, çatışmalar dünyayı içinden çıkılmaz bir noktaya getirmiştir. Ne yazık ki dünyadaki bütün bu olumsuzlukları çözecek, bu olumsuzluklara bir şekilde merhem olacak bir dünya sistemi yoktur. Çünkü dünyadaki mevcut sistem başta Birleşmiş Milletler yapısı olmak üzere dünyada hakkaniyeti kurmak adaleti tesis etmek için değil, güçlünün hakkını, imkanını arttırmak için kurulmuş bir sistem. Böyle olduğu için 8’inci yılını geride bıraktığımız Suriye’deki iç savaşı sonlandıracak bir dünya sistemi yoktur."

Suriye’de yaşanan iç savaşla birlikte dünyanın bütün devletlerinin buraya orduları ile girdiğini ifade eden Kurtulmuş, “Bunları bir tarafa bırakalım, iç savaş başlamadan Suriye’de insanlar karşılıklı rıza ile meselelerini çözebilecek mekanizmaları geliştirebilseydi şimdi orada ABD orduları, Rus orduları top oynayabilir miydi? Cirit atabilirler miydi? Dolayısıyla bizim milletlerimizin işlerini rıza ile çözebilme becerisini mutlaka halletmemiz gerekiyor. Biz aramızda anlaşamadığımız da elin adamı, gavuru gelip bizi uzlaştıracak var mı böyle bir şey? Gelirse bizim hayrımıza mı gelecek? Geldikleri her yere bizim hayrımıza gelmediklerini Suriye’de, Irak’ta, Afganistan’da gördük” diye konuştu.

Konferansa Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Hakan Kahtalı, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’nın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.