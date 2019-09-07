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AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 22:36 | Son Güncelleme

Balıkesir’e çeşitli programlara katılmak üzere gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.Balıkesir’de düzenlenen Gençlik Zirvesi ve AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Balıkesir’e çeşitli programlara katılmak üzere gelen AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir Valiliği ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Balıkesir’de düzenlenen Gençlik Zirvesi ve AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Kurtulmuş, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile istişarelerde bulunup, şeref defterlerini imzaladı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, buradaki ziyaretlerinin ardından şehirdeki temaslarına devam etti.

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