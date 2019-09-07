AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş’tan HDP’ye Diyarbakır anneleri çağrısı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Diyarbakır’da çocuklarını terör örgütü PKK’ya kaptırdığı için eyleme başlayan ailelerle ilgili HDP’ye çağrıda bulunarak, "PKK ile aranıza hiçbir şekilde aşılmayacak duvarlar kurun, gelin o partinin oradaki yöneticileri olarak o annelerin kaygılarına, o annelerin haykırışlarına kulak verin. Evlatlarının bulunması için gayret sarf edin." dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Balıkesir’de AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısına katıldı. Burada partililerle buluşan Kurtulmuş, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Diyarbakır’da yaşanan annelerin feryadını dile getirerek, "Görüyorsunuz. Orada anneler ’oğlumu aldınız, kaçırdınız’ diyor. HDP, Cumhuriyet Halk Partisi’nin de bir yerde müttefiki. Öyle değil mi? Diyor ki anne orada evladını dağa kaçırmış. Millet konuşuyor, ’Siz diyor çocuklarınızı özel okullarda okutuyorsunuz, benim çocuğumu dağa kaçırdılar’ diyor. Dağa kaçırırken de adı geçen partinin örgüt binasını alıyorlar, orada örgüt evlerinde eğitim vererek çocuklara kırsala gönderiyorlar. Ananın babanın yüreği yanarak bunları söylüyor. Bugün 5’inci gününde 2 kişi de Ağrı’dan katılmış. Baba diyor ki ’evladımı uyuşturucuyla uyutup ondan sonra dağa götürdüler’ diyor" ifadelerini kullandı.