AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan Trump'a tepki

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik skandal sözlerini değerlendirdi.

"HASTALIKLI BİR AÇIKLAMA"

Başkan Trump'ın Türkiye hakkındaki tweetleri için "Her bakımdan hastalıklı bir açıklama" ifadesini kullanan Kurtulmuş, söz konusu sözlerin kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ülke TV'de bir yayına katılan Kurtulmuş ayrıca, CHP'nin son dönemdeki açıklamalarına değinerek, "CHP oynanan büyük oyunu görmüyorsa söylenecek söz yok. CHP, HDP ile iş birliğini nasıl içine sindirebilir?" şeklinde konuştu.

