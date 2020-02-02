HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti genel başkan yardımcıları, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

AK Parti genel başkan yardımcıları, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 21:27 | Son Güncelleme

AK Parti genel başkan yardımcıları, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Jülide Sarıeroğlu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Kaya ve Sarıeroğlu, Elazığ'daki temaslarının ardından Malatya'nın Kale ilçesine geçti.

Beraberlerinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile ilçenin Bent Mahallesi'nde depremzedeleri ziyaret eden Kaya ve Sarıeroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaya ve Sarıeroğlu'na ziyaretlerinde, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kale Kaymakamı Nurullah Kaya, Kale Belediye Murat Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve partililer de eşlik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Balkondan dükkanın tentesine düştüBalkondan dükkanın tentesine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Elazığ Malatya ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Flaş koronavirüs açıklaması: İzole ettik

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Komşusu eşinin öldüğü haberini verdi, yanıtı şoke etti

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Bursa'da korkunç olay! Eşi otomobilden attı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

İBB Genel Sekreter Yardımcısı hakkında suç duyurusu

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Uludağ’da tatilcilerin dönüş çilesi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

Domaniç'in karlı dağlarında kar keyfi

3'ncü kattaki balkondan dükkanın tentesine düştü

Balkondan dükkanın tentesine düştü

Kullandığı traktörün altında kalan 16 yaşındaki Ahmet hayatını kaybetti

16 yaşındaki Ahmet'in feci ölümü!

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsten korunmaya yönelik bilgi notu

Bakanlık'tan okullara 'koronavirüs' notu!

Wuhan'dan tahliye edilen vatandaşlar için oluşturulan karantina odaları görüntülendi

Sağlık Bakanlığı paylaştı: Bu odalarda kalacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.