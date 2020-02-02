AK Parti genel başkan yardımcıları, depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Jülide Sarıeroğlu, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Kaya ve Sarıeroğlu, Elazığ'daki temaslarının ardından Malatya'nın Kale ilçesine geçti.

Beraberlerinde İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ile ilçenin Bent Mahallesi'nde depremzedeleri ziyaret eden Kaya ve Sarıeroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti, vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaya ve Sarıeroğlu'na ziyaretlerinde, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kale Kaymakamı Nurullah Kaya, Kale Belediye Murat Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve partililer de eşlik etti.

