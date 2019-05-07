AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz:

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin, "Bu karar olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmek gerçekten çok zor olurdu. Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı." dedi.

Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YSK kararı olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmenin gerçekten çok zor olacağını vurgulayan Yavuz, "Neden? Kanun tamamen dümdüz edilmiş, yok sayılmış ve o kanunun yerine kendileri kanun ihdas etmişler. Sonraki dönemlerde bunlara bakarak başkaları da daha büyüğünü yapabilirdi. Kimse de kontrol edemezdi çünkü buna bir kere vize verdiğinizde öbürlerini engelleyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı. İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden daha çok bu işin tekrar raya alınması beni sevindirmiştir." diyen Yavuz, şöyle konuştu: