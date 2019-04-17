AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali \u0130hsan Yavuz, "24 Haziran se\u00e7imleri \u00f6ncesinden ba\u015flayan bir kurgu var. Bu i\u015fin beyin tak\u0131m\u0131n\u0131n kim oldu\u011funu \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde \u00e7ok konu\u015fmak gerekiyor" dedi.PARTNERD\u00fcnyay\u0131 sarsan olaylar\u0131n hepsini bilmi\u015fti! \u0130\u015fte Baba Vanga'n\u0131n 2019 kehanetleriAyd\u0131n B\u00fcy\u00fck\u015fehir Meclis Divan\u0131 kad\u0131nlardan olu\u015ftuFuat Oktay: G\u00fc\u00e7l\u00fc T\u00fcrkiye olmaya devam edece\u011fiz