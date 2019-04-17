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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde çok konuşmak gerekiyor" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 12:00 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "24 Haziran seçimleri öncesinden başlayan bir kurgu var. Bu işin beyin takımının kim olduğunu önümüzdeki günlerde çok konuşmak gerekiyor" dedi.

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