AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali \u0130hsan Yavuz: "309 sand\u0131kta 17 bin 414 oy AK Parti\u2019ye de\u011fil ba\u015fka partiye kaydedilmi\u015ftir. \u00c7ok b\u00fcy\u00fck kayd\u0131rmalar s\u00f6z konusu olmu\u015ftur."PARTNERK\u0131van\u00e7 Tatl\u0131tu\u011f'un haciz davas\u0131nda fla\u015f geli\u015fme!Van'da ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 alan HDP'li Ertan: Herkesin ba\u015fkan\u0131 olaca\u011f\u0131zAK Parti en y\u00fcksek oyu Bay\u0131nd\u0131r'da, CHP ise Narl\u0131dere'de ald\u0131