AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: "Bilgilerimize çok güveniyoruz ve bu bilgilerimize baktığımızda İstanbul’u AK Parti kazanıyor ama ne hikmetse YSK’dan gelen sonuçların bizim aleyhimize döndüğünü gördük."

