AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi.