AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi.

