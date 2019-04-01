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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 18:54 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bugüne kadar hiç şahit olmadığımız türden usulsüzlüklere rastlandı. AK Parti’nin yüksek oy aldığı yerlerde geçersiz oy oranın yüksek olması dikkat çekici." dedi.

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