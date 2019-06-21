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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimi mesajı

SEÇİM HABERLERİ  | 21.06.2019 19:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 23 Haziran'da usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların ve seçim yolsuzluklarının söz konusu olmadığı bir seçim yaşanmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimi mesajı

Yavuz, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı açıklamada, İstanbul'un 23 Haziran'da sandık başında olacağını hatırlatarak, "31 Mart'ta yaşanılan usulsüzlüklerin, kanunsuzlukların ve seçim yolsuzluklarının söz konusu olmadığı bir seçim yaşanmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

31 Mart'ta yaşanan seçime değinen Yavuz, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz ki 31 Mart'ta yaşanılanlarla ilgili; YSK sorumlularla ilgili suç duyurularında bulunulmasına karar vermişti, YSK, 13 ilçe seçim kurulu müdürünün yerini değiştirmişti, HSK, ilgili seçim kurulu başkanlarıyla ilgili inceleme izni vermişti. Bu sefer, yani 23 Haziran günü, bütün görevlilerimiz (sandık ve seçim kurulu görevlileri) herhangi bir usulsüzlük, kanunsuzluk ve seçim yolsuzluğu oluşmaması açısından olağanüstü düzeyde dikkatli davranacaklardır. Sandıklarda herhangi bir usulsüzlük görüldüğünde derhal müdahale edilecek, müşahitlerimiz, gerektiğinde ilgili okulda bulunan parti hukukçumuzdan da yardım almak suretiyle, şikayetini kayda geçirip alındı belgesi alacak,ayrıca durumu derhal İl ve İlçe SKM'ye de bildireceklerdir. Kanunsuzluk ve yolsuzluk halinde suç duyurularımıza esas teşkil etmek üzere tutanak tutulacak olup hiç kimsenin yaptığı yolsuzluğun yanına kar kalmaması açısından, gereken adımlar anında ve çok etkili bir şekilde atılmış olacaktır."

Başta Sandık Kurulu Başkanı olmak üzere tüm sorumluların Seçim Kurulu Başkanı, müdürü ve diğer seçim kurulu görevlilerinin, görevlerini adil, tarafsız ve dürüst bir şekilde yerine getirmeleri en büyük arzuları olduğunu kaydeden Yavuz, "AK Parti Seçim görevlilerinin ise seçimin her anını yüksek bir motivasyon ve titizlikle takip etmelerini, gerektiğinde müdahale edip itirazda bulunmalarını, bu itirazları kayda geçirmelerini ve durumdan İl ve İlçe SKM'lerini haberdar etmelerini istiyoruz. AK Parti olarak diyoruz ki; demokrasi kazansın, hukuk kazansın, İstanbul kazansın... İstiyoruz ki İstanbul, proje insanı, Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı Binali Yıldırım Bey ile daha da gelişsin ve güzelleşsin. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Allah yar ve yardımcımız olsun." ifadelerine yer verdi. (AA)

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