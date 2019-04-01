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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama: Usulsüzlükler sözkonusu

SEÇİM HABERLERİ  | 01.04.2019 18:53 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası açıklama yaptı. Yavuz, "Birtakım usulsüzlükler sözkonusu. 17 bin 410 oy bizim partimize yazılması gerekirken, AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama: Usulsüzlükler sözkonusu

Yavuz'un açıklamaları şu şekilde:

"Geçersiz oylara baktığımızda çok yüksek İstanbul'da. Özellikle maddi hatalar, ki bunların bir kısmını İl Başkanımız öğleden önce sizlere aktardı. Bundan sonra da aktarımlar devam edecek. Göreceksiniz ki birtakım usulsüzlükler sözkonusu. Mesela 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı sandık sonuç tutanaklarını müşahitlerimiz alıyor, ilçe seçim kurulu sistem üzerinden giriyor ve her partiye gönderiliyor. Bütün partilerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından uç vermesiyle gördüğü, seçim sonucu çizgelgesi var. Bu çizgeleler sisteme yüklenince biz de görüyoruz, diğer partiler de görüyor.

"17 BİN 410 OY AK PARTİ'YE YAZILMASI GEREKİRKEN BAŞKA PARTİLERE YAZILMIŞTIR"

Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, sandık sonuç tutanağıyla oy sayım döküm çizelgelerinin karşılaştırmasından bahsediyoruz. Sandık başkanı ve kurul tarafından imzalanıyor ve sandık sonuç tutanağına aktarılıyor. Tam oraya aktarılırken kaydırmalar yapılmış ve bunun sonucunda 17 bin 410 oy bizim partimize yazılması gerekirken, AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere yazılmıştır. Bekleyin yeni çarpıcı açıklamalarımız devam edecek. Hak ne ise yerini bulsun anlayışındayız. İtiraz süreçlerinin işletilmesi bütün partilerin hakkı, bizim de hakkımız. Sonucu hep birlikte görmüş olacağız."

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