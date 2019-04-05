AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan İstanbul seçimleri için yeni açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Düzetmeler sonucu AK Parti lehine yazılan oy miktarı 11 bin 109 demiştik dün. Bugün itibarıyla 13 bin 969'dur. Uğraşımız devam edecek. Çalışmalarımız devam edecek. Göreceksiniz çok daha farklı rakamlara ulaşmış olacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında oy sayımına ilişkin açıklama yaparak, son durumla ilgili veri paylaştı.

Yavuz, "Şu anda İstanbul'un 4 ilçesinde ilçe seçim kurulu kararları sonucu oyların tamamı sayılıyor. Bunlar Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy. İki ilçemizde de sadece birer seçim kurulunda oyların tamamı sayılıyor. Kartal'ın ikinci ilçe seçim kurulunda ve Ataşehir'in ikini ilçe seçim kurulunda da oyların tamamı sayılıyor. Kalan 33 ilçede sadece geçersiz oyların sayımı var. Ancak il seçim kurulu kararı gereğince maddi eksiklikler varsa torbada o durumda da torbanın tamamının sayım yoluna gidiliyor. Şu anda işleyen bir yargı süreci var. Propaganda süreci bitti. Seçim süreci de bitti. Sonrasında da yargı süreci başladı. Bu da bütün partilerin yasal hakkıdır. Her parti bu hakkı kullanıyor. Biz de bu hakkımızı kullanıyoruz. Bu hak son derece şeffaf ve son derece açık bir şekilde işliyor. Tün bu süreçler yargı gözetiminde yapılıyor. Aynı zamanda bu süreçleri işlerken her partinin temsilcisi de orada bulunuyor. Gözlemci olarak o sayıma katılıyor. Zaman zaman soruluyor. 'Seçimler 1 günde yapılıyor da bu iş niye bu kadar uzuyor?' Seçim günü 31 bin sandığın her birinde sandık kurulu vardı ve hepsini ayrı ayrı kişiler sayıyordu. Oysa şimdi bu işi sandık kurulları değil, seçim kurulları yapıyor. Bütün sandıkları, 700,800 sandığı tek bir kurul sayıyor. Onun için iş uzuyor. Bu kurullar YSK'nın görüşüne de bağlı olarak yine her partinin temsilcisi bulunmak suretiyle arttırılabiliyor. Ama kurullar sınırlı olunca ve sandık sayısı fazla olunca sürede böyle uzamış oluyor." dedi.