HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

SEÇİM HABERLERİ  | 08.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, yerel seçim sonuçları ve İstanbul'daki itiraz sürecine ilişkin ''Sandıkların yüzde 92,3'ü açıldı deniyor bu kesinlikle doğru değil.'' dedi. Yavuz, "Sadece geçersiz oyların sayımında 5 bin 069 oy AK Parti lehine kaydedildi. Geçersiz oyların yüzde 88,5'i an itibariyla sayıldı. Bütün bu sayımlarla oy farkı 29 binlerden 15 bin 294'e düştü" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

İşte Ali İhsan Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar;

Şu ana gelinceye kadar bizim belgelerimize ilişkin hiçbir itiraz gelmiş değildir. Sadece kendi tezlerini desteklemek amacıyla olanı biteni hafife alan şüphe uyandırmaya dönük çıkışlar yapan bir takım hamleler gördük ama bizim ileri sürdüğümüz rakamları belgeleri çürüten karşı görüş beyan görmedik. Maalesef bizim belgelerimize karşı çıkılmamakla birlikte kamuoyunun kafası karıştırılıyor gibi geliyor bana. Bir takım belgeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. CHP yetkilileri açıklama yaptılar. Bu açıklamalara baktım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece çok isabetli bir ifadesine rastladım o da şu olay bir demokrasi olayıdır diyor. İşte bu doğru ama biz de bunun için mücadele veriyoruz.

Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu oylar sayılmasın diye itirazda bulunmadık. İl Seçim Kurulu CHP il başkanlığının itirazı üzerine sayımı durdurdu. Hani hiçbir itirazınız olmamıştı? Hiçbir itirazımız olmadı sayıma diyor. Ama CHP'nin il başkanlığı tarafından ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna gidildi. İl seçim kurulu da tedbir kararının altına imza attı. İlk kez CHP'nin müracaatı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu sayımla ilgili tedbir kararı vermiştir. Çok acele toplanarak verilmiş olması manidardır.

FOTO

"KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

Demokrasi üstünde şaibe oluşmasın derdindeyiz. Sandıkların yüzde 92,3'ü açıldı deniyor bu kesinlikle doğru değil. 3 bakanın istifasıyla ilgili meseleyi gündeme getiriyor. Siyasi şov ve çıkışların ötesinde yorumlar yapıyoruz. 3 bakanın istifa etmesiyle ne alakası var bu seçimin?Bir şeylerin üstüne gitmeyelim hedefi şaşırtalım diye mi yapılıyor diye merak ediyorum. Biz bunu yapmayacağız.

Sadece geçersiz oyların sayımında 5 bin 069 oy AK Parti lehine kaydedildi. Geçersiz oyların yüzde 88,5'i an itibariyla sayıldı.

FOTO2

Dünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulunduDünyanın en eskisi! 1.5 ton ağırlığında 14 metre boyunda: Antalya'da bulundu
Türk Telekom'dan 8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlarTürk Telekom'dan 8 bin lira maaşlı iş! İşte şartlar
Anahtar Kelimeler:
Ali İhsan Yavuz ak parti İstanbul Seçim Sonuçları

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki son durumu açıkladı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

İmamoğlu'ndan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Keşan'da, CHP ve İYİ Parti'nin itirazına YSK'dan ret

Keşan'da, CHP ve İYİ Parti'nin itirazına YSK'dan ret

Son dakika: Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, mazbatasını aldı

Giresun Belediye Başkanı Şenlikoğlu, mazbatasını aldı

CHP'den Ekrem İmamoğlu için mazbata başvurusu

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı! İşte ilk açıklama

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Heyecanlı arkadaşlarınıza lütfen gem vurun

Meral Akşener'den Erdoğan'a çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.