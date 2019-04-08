AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

İşte Ali İhsan Yavuz'un konuşmasından öne çıkanlar;

Şu ana gelinceye kadar bizim belgelerimize ilişkin hiçbir itiraz gelmiş değildir. Sadece kendi tezlerini desteklemek amacıyla olanı biteni hafife alan şüphe uyandırmaya dönük çıkışlar yapan bir takım hamleler gördük ama bizim ileri sürdüğümüz rakamları belgeleri çürüten karşı görüş beyan görmedik. Maalesef bizim belgelerimize karşı çıkılmamakla birlikte kamuoyunun kafası karıştırılıyor gibi geliyor bana. Bir takım belgeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. CHP yetkilileri açıklama yaptılar. Bu açıklamalara baktım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sadece çok isabetli bir ifadesine rastladım o da şu olay bir demokrasi olayıdır diyor. İşte bu doğru ama biz de bunun için mücadele veriyoruz.

Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu oylar sayılmasın diye itirazda bulunmadık. İl Seçim Kurulu CHP il başkanlığının itirazı üzerine sayımı durdurdu. Hani hiçbir itirazınız olmamıştı? Hiçbir itirazımız olmadı sayıma diyor. Ama CHP'nin il başkanlığı tarafından ilçe seçim kurulu kararlarına karşı il seçim kuruluna gidildi. İl seçim kurulu da tedbir kararının altına imza attı. İlk kez CHP'nin müracaatı üzerine İstanbul İl Seçim Kurulu sayımla ilgili tedbir kararı vermiştir. Çok acele toplanarak verilmiş olması manidardır.