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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki son durumu açıkladı!

SEÇİM HABERLERİ  | 08.04.2019 22:48 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki oy farkına ilişkin açıklama yaptı. Yavuz yaptığı açıklamada AK Parti ve CHP arasındaki oy farkının 14.848 olduğunu açıkladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki son durumu açıkladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Twitter hesabından "Bilindiği üzere İstanbul'daki fark 29 bin olarak açıklamıştı. Bugün saat 17.10'daki basın açıklamasında bu farkın 15.294 olduğunu açıklamıştık. Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.

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