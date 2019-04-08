AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul'daki son durumu açıkladı!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Twitter hesabından "Bilindiği üzere İstanbul'daki fark 29 bin olarak açıklamıştı. Bugün saat 17.10'daki basın açıklamasında bu farkın 15.294 olduğunu açıklamıştık. Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.

Bilindiği üzere İstanbul'daki fark 29 bin olarak açıklamıştı. Bugün saat 17.10'daki basın açıklamasında bu farkın 15.294 olduğunu açıklamıştık. Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Ali İhsan YAVUZ (@aliihsanyavuz54) 8 Nisan 2019