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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçimlerine ilişkin, “Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor. O yüzden fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 17:32 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçimlerine ilişkin, “Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul’da seçimlerine ilişkin, “Yüzde 80 AK Parti yüzde 20 CHP aleyhine yazılmış görünüyor. O yüzden fark 29 binlerden 14 binlere inmiş bulunuyor” dedi.

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