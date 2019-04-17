AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ali \u0130hsan Yavuz, "Kay\u0131t d\u0131\u015f\u0131 akt\u00f6rler var. Bu i\u015f organize bir i\u015f. T\u00fcrkiye\u2019yi b\u00f6lmeye \u00e7al\u0131\u015fan, ba\u015fkalar\u0131n\u0131n tetik\u00e7ili\u011fini yapmaya \u00e7al\u0131\u015fan unsurlar da bu i\u015fin i\u00e7inde."PARTNERKilo vermeyi d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorsan\u0131z bir de bunu deneyin! \u00d6yle faydalar\u0131 varm\u0131\u015f ki...Endonezya\u2019da ilk sonu\u00e7lara g\u00f6re Ba\u015fkan Joko Widodo 13 puan \u00f6ndeAyd\u0131n B\u00fcy\u00fck\u015fehir Meclis Divan\u0131 kad\u0131nlardan olu\u015ftu