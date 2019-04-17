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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Kayıt dışı aktörler var. Bu iş organize bir iş. Türkiye’yi bölmeye çalışan, başkalarının tetikçiliğini yapmaya çalışan unsurlar da bu işin içinde."

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2019 12:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Kayıt dışı aktörler var.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Kayıt dışı aktörler var. Bu iş organize bir iş. Türkiye’yi bölmeye çalışan, başkalarının tetikçiliğini yapmaya çalışan unsurlar da bu işin içinde."

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