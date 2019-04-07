AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ya başvuracağız” dedi.

