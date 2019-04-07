AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ya başvuracağız” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ya başvuracağız” dedi.