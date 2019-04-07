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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ya başvuracağız” dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 15:25 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Şaibeyi ortadan kaldırmak için hukuki yollara başvuruyoruz. Bugün tüm ilçelere ilişkin oyların tamamının sayılması için İl Seçim Kurulu üzerinden YSK’ya başvuracağız” dedi.

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