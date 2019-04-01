AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan açıklama

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti İstanbul İl Binası'nda açıklamalarda bulundu. Ali İhsan Yavuz Açıklamasında, "Seçim süreciyle ilgili işleyişin devam ettiğini söyleyerek açıklamalarıma başlamak istiyorum. Peş peşe açıklamalar yapılıyor, diğer partilerden. Biz de açıklamalara devam ediyoruz. Sabah İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız açıklama yaptı. Sonra da İstanbul İl Başkanımızın açıklamaları geldi. Ben de bir takım hususları aktarma adına buradayım. Her birimizin amacı İstanbul'a, millî iradenin doğru düzgün tecelli etmesini sağlamaktır. Milletimizin bize emanet ettiği oylara sahip çıkmaktır. Kesinleşen sonuçlara saygı duymak hepimizin görevidir. Açıkçası biz sistemimize ve bilgilerimize son derece güveniyoruz. Bir süredir sonuç alım sisteminden sonuçları takip ediyoruz ve çok hızlı bir şekilde sonuç alma, bu sonuçları son derce gerçekçi bir şekilde derleme toparlama şeklinde gerçekten önemli bir noktadayız." dedi.

"SON DERECE BELGELİ BİR ŞEKİLDE BİR TAKIM ÜSULSÜZLÜK SÖKONUSU"

Ali İhsan Yavuz sözlerini şöyle sürdürdü:

Bilgilerimize baktığımızda İstanbul'u AK Parti kazanıyor büyükşehirde. Ama ne hikmetse Yüksek Seçim Kurulu'ndan sonuçlar geldikçe biraz aleyhimize dönemeye başladığını gördük. Bütün unsurlarımızla çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerçekten bugüne kadar hiç şahit olmadığımız biçimde usulsüzlüklere rastladığımızı ifade etmek istiyorum. Gerçekten geçersiz oy oranlarına baktığımızda çok yüksek İstanbul'da. Geçersiz oy oranlarının yüksek olması daha da dikkat çekici. Göreceksiniz son derece belgeli bir şekilde bir takım usulsüzlük sözkonusu. Ben de bunların özellikle bir tanesine vurgu yapmak istiyorum. Mesela 309 sandıkta bir karşılaştırma yaptık. Bu karşılaştırmayı sandık sonuç tutanaklarının, Yüksek Seçim Kurulu tutanaklarını sandık müşahitleri imzalıyor. Sonra ilçe seçim kurulları sistem üzerinden giriyor ve partilere gönderiyor. Her patide var bunlar. Biz de görüyoruz, başka partiler de görüyor. Aynı şekilde partili görevliler almıyor ama bütün partilerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından uç vermesiyle gördüğü bir de seçim sonucu sayım çizelgesi var. Bu çizelgeleri Yüksek seçim kurullaları sisteme yükledikçe biz karşılaştırma yapıyoruz. Ve çok enteresan bir tespit ve çarpıcı bir örnek aktarmak istiyorum burada. Sadece 309 sandıktaki karşılaştırmada, rakamlar sandık sonuç tutanağına aktarılırken kaydırmalar yapılmış. Ve bunun sonucunda 309 sandıkta 17 bin 410 oy bizim adayımıza AK Parti'ye yazılması gerekirken başka partilere kaydırılmış yazılmıştır. Buradan bakıldığımızda baştan beri sürdüğümüz iddialarımızın ne kadar haklı olduğunu siz de müşahede ediyorsunuz. Bekleyin. Yeni çarpıcı açıklamalarız devam edecek. Ve hak ne ise o yerini bulsun diye temenni ediyoruz. İnşallah Yüksek Seçim Kurulu'nun en son sonuçları elbette hepimizi bağlayacak ama bu itiraz süreçlerinin işletilmesi bütün partilerin hakkı, bizim de hakkımız. bu süreçleri işletiyoruz ve bu süreçleri işletirken görüyoruz ki, gerçekten bizim aleyhimize çok büyük kaydırmalar olmuş, onları tek tek belirleyip sonucu inşallah hep birlikte görmüş olacağız.

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