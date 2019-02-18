HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik ve Başkan Türel’in gençlerle basketbol keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nı gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte gençlerle basketbol oynadı.Antalya’da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, güneşli pazar gününün keyfini, Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda çıkardı.

Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nı gezen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte gençlerle basketbol oynadı.
Antalya’da bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, güneşli pazar gününün keyfini, Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nda çıkardı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile birlikte Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı’nı gezen Çelik, projeye hayran kaldı. Antalyalıların yeni yaşam alanı haline gelen Konyaaltı Sahili’nde gitar çalan gençleri dinleyen Çelik, vatandaşlarla selamlaştı.

Gençlerle basket oynadılar
Çelik ve Başkan Türel, basketbol sahasındaki gençlerin basket oynama davetini de geri çevirmedi. Ayrı takımlarda oynayan Çelik ve Türel, rakip oldu. Ömer Çelik, “Menderes Türel’e ilk kez rakip oluyoruz. Kazanan Antalya oldu” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Antalya’ya böylesi güzel bir sahil projesi kazandırdığı için Başkan Menderes Türel’i kutladı.
Ömer Çelik, keyifli karşılaşmayı sosyal medya hesabından da "Antalya Konyaaltı Sahili’nde gençlerle maç muhteşemdi. Menderes Türel kardeşimle ilk defa ayrı takımlarda yer aldık. Kazanan tabii ki ANTALYA" ifadeleriyle paylaştı.

Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!Organize İşler Sazan Sarmalı tepkileri sonrası BKM'den flaş Netflix açıklaması!
'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti
'1'inci Yaşlılık Şurası' 20 Şubat'ta yapılacak'1'inci Yaşlılık Şurası' 20 Şubat'ta yapılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti: Birlikte olduğumuz videoları sevgilisine gönderdi

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli şovu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Bakanlık duyurdu! Zeytin Dalı Harekatı bölgesinden acı haber

Milas'ta maden ocağında göçük

Milas'ta maden ocağında göçük

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.