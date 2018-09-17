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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

"Son dönemlerde ülkemize yönelik bir ekonomik saldırı var. Bu saldırıya rağmen, yatırımımız, üretimimiz, ihracatımız hiç hız kesmeden devam ediyor"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Son dönemlerde ülkemize yönelik bir ekonomik saldırı var. Bu saldırıya rağmen yatırımımız, üretimimiz, ihracatımız hiç hız kesmeden devam ediyor." dedi.

Bingöl Merkez Çeltiksuyu köyü bölgesinde yapımı devam eden SÜTAŞ'a ait tesislerin inşaat çalışmalarında incelemede bulunan Yılmaz, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, darbeciler tarafından idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes ile çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, ölümlerinin 57'nci yılında yad ettiğini söyledi.

Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına götüren darbeci anlayışı lanetlediğini belirten Yılmaz, "En son 15 Temmuz darbe girişiminde halkımız sokaklara çıkarak, bir darbe girişimini engelledi ve bir anlamda 60 darbesiyle başlayan sürece son noktayı koymuş oldu." ifadesini kullandı.

-"10 bin aileye dolaylı olarak katkıda bulunacak"

SÜTAŞ'ın ildeki yatırımının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları aktardı:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nin ilk entegre tesisi ve son derece modern bir teknolojiye sahip olacak. Bingöl Merkez'de olmakla birlikte bölgesel bir yatırım. Yeni fiyatlarla 1 katrilyon lira tutarındaki bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yatırım tamamlandığında bin kişiye doğrudan istihdam imkanı sağlayacak ama bundan daha önemlisi 10 bin aileye dolaylı olarak katkıda bulunacak. Bu sayede yörenin gelir düzeyini artacak, hayvancılığın gelişmesini sağlayacak."

- Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar

Yılmaz, bölgedeki operasyonlar sayesinde bölgede huzurun sağlandığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Son dönemlerde ülkemize yönelik bir ekonomik saldırı var. Bu saldırıya rağmen yatırımımız, üretimimiz, ihracatımız hiç hız kesmeden devam ediyor. İşte bunun en güzel örneklerinden biri de bu SÜTAŞ tesisidir. Türkiye'nin ekonomik saldırılardan çıkış yolu daha fazla yatırım, üretim ve ihracattır."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl SÜTAŞ'ın Bingöl yatırımı

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