BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu huzur, güven ortamında altyapıları da hazırlanmış, çalışılmış projelerin Bingölümüze çok daha fazla yatırım çekmesini bekliyoruz. Artık uygun bir yatırım ortamımız var. Birlik ve beraberlik var. Hedeflerimiz, projelerimiz belli." dedi.

Yılmaz, Bingöl Valiliğince İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Kentpark Projesi" ve "Hesarek Kayak Merkezi Master Planı" tanıtım toplantısına katıldı.

Cevdet Yılmaz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kentpark Projesi'nin termal kaynağa dayalı sağlık turizmi açısından çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Özel idare kanalıyla yapılan araştırmalar sonucunda yeni termal kaynakların tespit edildiğini dile getiren Yılmaz, "O kaynakları boru hattıyla şehir merkezine yakın bir noktaya taşımıştık ve şu anda altyapımız hazır durumda. Yine yap-işlet-devret modeliyle bu projenin yapılması konusunda merkezi idareden de gerekli izinler alınmıştı." diye konuştu.

Geçen süre içinde proje için yeni çalışmalar yapılması ihtiyacının doğduğunu belirten Yılmaz, özellikle yaşlı bakımı ve rehabilitasyon gibi boyutları da dikkate alan yeni bir projenin tekrar ele alındığını ifade etti. Yılmaz, "Bingöl'ün turizmine seviye atlatacak bir proje ve ciddi anlamda sağlık turizmini de Bingöl'e kazandıracak bir proje. Ticari hale getirebilecek şekilde bu çalışmaların detaylandırılacağını söyleyebiliriz." dedi.