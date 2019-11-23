HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 20:18 | Son Güncelleme

"Bu huzur, güven ortamında altyapıları da hazırlanmış, çalışılmış projelerin Bingölümüze çok daha fazla yatırım çekmesini bekliyoruz. Artık uygun bir yatırım ortamımız var. Birlik ve beraberlik var. Hedeflerimiz, projelerimiz belli"

BİNGÖL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu huzur, güven ortamında altyapıları da hazırlanmış, çalışılmış projelerin Bingölümüze çok daha fazla yatırım çekmesini bekliyoruz. Artık uygun bir yatırım ortamımız var. Birlik ve beraberlik var. Hedeflerimiz, projelerimiz belli." dedi.

Yılmaz, Bingöl Valiliğince İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen "Kentpark Projesi" ve "Hesarek Kayak Merkezi Master Planı" tanıtım toplantısına katıldı.

Cevdet Yılmaz, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Kentpark Projesi'nin termal kaynağa dayalı sağlık turizmi açısından çok önemli bir proje olduğunu söyledi.

Özel idare kanalıyla yapılan araştırmalar sonucunda yeni termal kaynakların tespit edildiğini dile getiren Yılmaz, "O kaynakları boru hattıyla şehir merkezine yakın bir noktaya taşımıştık ve şu anda altyapımız hazır durumda. Yine yap-işlet-devret modeliyle bu projenin yapılması konusunda merkezi idareden de gerekli izinler alınmıştı." diye konuştu.

Geçen süre içinde proje için yeni çalışmalar yapılması ihtiyacının doğduğunu belirten Yılmaz, özellikle yaşlı bakımı ve rehabilitasyon gibi boyutları da dikkate alan yeni bir projenin tekrar ele alındığını ifade etti. Yılmaz, "Bingöl'ün turizmine seviye atlatacak bir proje ve ciddi anlamda sağlık turizmini de Bingöl'e kazandıracak bir proje. Ticari hale getirebilecek şekilde bu çalışmaların detaylandırılacağını söyleyebiliriz." dedi.

Hesarek Kayak Merkezi ile ilgili de birtakım çalışmaların yürütüldüğünü anlatan Yılmaz, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi kanalıyla 30 yıllık bir plan yapıldığını belirtti.

Daha önce kayak merkezi için bazı altyapı yatırımlarının gerçekleştirildiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'de birçok kayak merkezinde olmayan bir planlamayı Bingöl için gerçekleştirdik. DAP Bölge Kalkınma İdaresi kanalıyla, uluslararası danışmalık almak suretiyle 30 yıllık bir plan gerçekleştirildi. Nerede, nasıl yeni pistler geliştirilir, nerede konaklama alanları olmalı, diğer faaliyetler nasıl planlanabilir? Bütün bu konularda çok detaylı bir çalışma yapıldı ve bu çalışma da etaplandırıldı. Birinci etabı daha ticari hale getirecek, daha detaylı hale getirebilecek ilave bir çalışma talep edildi. İnşallah önümüzdeki süreçlerde bunların gerçekleştiğini görürüz."

Her iki projenin birbirini destekleyeceğini söyleyen Yılmaz, yerli ve yabancı yatırımcılar bularak bu projeleri hayata geçirmeyi istediklerini ifade etti.

- "Artık uygun bir yatırım ortamımız var"

Yılmaz, Bingöl'de, tarım, hayvancılık ve tekstilde ciddi atılımların söz konusu olduğunu, turizm alanında hayata geçirecekleri bu çalışmalarla da kentin kalkınma sürecinin devam edeceğini belirtti.

"Huzurun, güvenin olmadığı bir yerde özel sektörün gelip yatırım yapması mümkün değil." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla, bu huzur, güven ortamında altyapıları da hazırlanmış, çalışılmış projelerin Bingölümüze çok daha fazla yatırım çekmesini bekliyoruz. Artık uygun bir yatırım ortamımız var. Birlik ve beraberlik var. Hedeflerimiz, projelerimiz belli. Hep birlikte artık bu projelerin arkasında duracağız."

Doğru hedef koyan, bunları projelendiren, kamu ve sivil toplum olarak birlik içinde olan kentlerin kalkınmayı başardıklarına işaret eden Yılmaz, "Bingöl çok şükür birlik ve beraberlik ruhunu yakalamış durumda. Yerel yönetimiyle, merkezi idaresiyle, siyasi temsilcileriyle, kamu kurumlarıyla hep birlikte bu kalkınma hedeflerinin arkasında duruyoruz. İnşallah Bingölümüzü daha iyi bir noktaya taşıyacağız." dedi.

PARTNERGece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!Gece kulübünde iki öğrenci öğretmene aynı anda tecavüz etti!
Mersin'de kadınlardan "Şiddete Sıfır Tolerans Yürüyüşü"Mersin'de kadınlardan "Şiddete Sıfır Tolerans Yürüyüşü"
AK Parti'li Yılmaz: Huzur ve güvenin olmadığı yerde özel sektör yatırım yapmazAK Parti'li Yılmaz: Huzur ve güvenin olmadığı yerde özel sektör yatırım yapmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz Bingöl

En Çok Okunan Haberler

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia! Rahmi Turan kaynağını açıkladı

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

Rahmi Turan 'kaynağım' demişti! Talat Atilla'dan ilk açıklama

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'den İstanbul'daki rezaleti bitirecek hamle

İBB'den İstanbul'daki rezaleti bitirecek hamle

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB az önce duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

MSB duyurdu: Gerekli karşılık verilmiştir

Malatya’da 21 yaşındaki genç tartıştığı annesini pompalı tüfekle vurdu

Öz annesine kurşun yağdırdı! Pompalı tüfekli dehşet

İstanbullular yarın bu yollara dikkat

İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar kapalı

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Zonguldak'ta fabrikada patlama! Yaralılar var

Fabrikada patlama! Yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Ey Kemal Kılıçdaroğlu, kıskanma ne olur, çalış senin de olur

Bakan Soylu böyle seslendi: Ey Kılıçdaroğlu...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.