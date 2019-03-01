AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de

Üniversitede 8 fakültenin bulunduğunu ifade eden Yılmaz, "Başka fakülteler de başka alanlar da düşünülebilir. Tabii bunları yaparken piyasanın ihtiyaç duyduğu mesleklerle bizim açtığımız bölümler arasında bir ilişki olması önemli. Mezun ettiğiniz insanlar yarın daha rahat bir şekilde piyasada iş bulabilmeli. Planlamalarımızı yaparken bunu dikkate almak durumundayız." diye konuştu.

Üniversitenin öğrenci ve akademik personel sayısı başta olmak üzere birçok boyutuyla iyi bir noktaya geldiğini belirten Yılmaz, öğrenci sayısı 20 bine ulaştıktan sonra üniversitenin artık yaygınlaşmaktan ziyade derinleşmeye ve kaliteye yoğunlaşması gerektiğini bildirdi.

Belediye, üniversite, kamu kurumları, özel sektör işbirliğinin çok önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rektör hocamızı tebrik ediyorum. Uyumlu kişiliğiyle değişik kurumlarla çok güzel bağlar oluşturdu, tüm taraflarla güzel işler yaptı. İnşallah aynı anlayışın önümüzdeki dönemde de yükselerek devam etmesini bekliyoruz. Yerel yönetimle üniversite işbirliği gerçekten çok önemlidir. Bingöl bir üniversite şehri olmak durumundadır. Belediye kendi planlamasını yaparken üniversiteyi, üniversite de kendi çalışmasını yaparken yerel yönetimin hassasiyetini dikkate almak durumunda. Birlikte Bingöl'ü bir üniversite şehri olarak planlamamız gerçekten önemlidir. İnşallah bu işbirlikleri devam eder."

Bingöl tarihinin en büyük yatırımı olan SÜTAŞ'ın çok ciddi ve büyük ölçekli bir yatırım olduğunu vurgulayan Yılmaz, SÜTAŞ'ın kentte çok büyük ve ciddi bir yatırım gerçekleştirdiği aktardı. Yılmaz, "Tamamlandığında 1 milyara mal olacak bir yatırımdır. SÜTAŞ hem bölge hem de istihdam açısından son derece önemlidir. SÜTAŞ ile üniversitemiz arasında çeşitli protokoller imzalandı. Öğrencilerimiz orada staj görecek, burs desteği alacak, farklı konularda işbirliği devam edecek inşallah. Bu yatırımı da son derece önemsiyoruz." diye konuştu.

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ise üniversitenin öğrenci ve akademik personel sayısı, projeleri ve devam eden çalışmaları hakkında sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, öğretim üyeleri ve parti yetkilileri katıldı.

