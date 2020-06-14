AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu: Bir karakolumuzda çökme hadisesi var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın CNN Türk yayınında yaptı açıklama şu şekilde:
"Bütün milletimize geçmiş olsun diliyorum. Bu bölge bir deprem bölgesi. İki fay hattının kesiştiği çok riskli bir bölge. Geçmişte de maalesef bazı depremler yaşandı. Bölgeyle kurduğumuz görüşmelerden, insanlar bu konunun kısa sürdüğünü ifade ediyorlar.
Bingöl merkez ve Karlıova merkezde yıkım hadisesi rapor edilmiş değil. Ancak Karlıova - Yedisu arasında biraz Erzincan'a yakın bir bölgedir burası; maalesef bir karakolumuzda göçme hadisesi var ve Dinarbey ve Elmalı köyünde yıkım rapor edildi. Hava koşulları da çok uygun değil açıkçası ancak tüm gücüyle ekipler çalışmalarını sürdürüyorlar. Çok şükür gelen ölümlü bir haber yok. İnşallah gelmemesini temenni ediyoruz. Önemli olan can kaybı olmaması.
Ben vatandaşlardan şunu rica ediyorum. Artçı sarsıntılar var, evlerden uzak durmakta fayda var. Panik yapmadan, sağlıklı bir şekilde bu süreci atlatmamız lazım"
Bingöl Valiliği'nden deprem sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bingöl İl Merkezi'nde herhangi bir yıkım veya yaralanma meydana gelmemiştir. İlimiz Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar Köyü Köyü Jandarma Karakolu'nda 2 adet nöbet kulübesinde göçük meydana gelmiştir. 2 güvenlik korucumuz göçük altına kalmış, bunlardan biri arama kurtarma ekiplerince çıkarılmıştır. Diğer korucumuzun kurtarılaması için çalışmalar devam etmektedir.
Kaynarpınar köyünde 1'i çocuk 3 vatandaşımız göçük altında kalmıştır. Bir çocuk göçük altından kurtarılmış olup, diğer vatandaşımızın kurtarılması çalışmalarına devam edilmektedir. Yedisu ilçemiz Dinarbey köyünde 5 evin yıkıldığı belirlenmiştir. Köyde 2 vatandaşımızın göçük altından kurtarılmıştır.
Elmalı köyümüzde de 3 vatandaşımız göçük altından kurtarılmıştır. Göçük altından kurtarılan vatandaşlarımızın sağlık durumlarında ciddi bir durum olmayıp hastaneye sevk edilmiştir."