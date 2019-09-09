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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.09.2019 17:01 | Son Güncelleme

"Bizler çalışmalarımızla şehrimizi her yönüyle daha da geliştirmenin ve ileriye taşımanın gayretinde olacağız"

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bizler çalışmalarımızla şehrimizi her yönüyle daha da geliştirmenin ve ileriye taşımanın gayretinde olacağız." dedi.

Karaaslan, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'ndeki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'dan bilgi aldı.

Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nin şehrin kültür hayatına çok önemli bir katkı sağlayacağını belirten Karaaslan, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek kütüphanenin 120 bin kitap olacak şekilde düzenlendiğini aktardı.

Kütüphanenin yeni yılın ilk ayında hizmete alınmasının öngörüldüğünü bildiren Karaaslan, "Bugün ziyaret ederek son durumu yerinde görme imkanı bulduğumuz kütüphanemiz kullanıcı odaklı olarak dizayn edildi. Kütüphanemizde konferans salonu, fuaye alanı, koleksiyon odası, okuma araştırma salonu, çocuk kütüphanesi, Samsun kitaplığı bölümü ve süreli yayın bölümü olacak. Şehrin merkezinde bir noktada, eski kütüphanenin yerine inşa edilen kütüphanemiz, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek. Kütüphanemiz her yaş grubuna hizmet verebilecek konfora ve donanıma sahip." diye konuştu.

Kapasitesiyle de önemli bir birikime sahip olan kütüphanede son aşamaya gelindiğine işaret eden Karaaslan, şunları kaydetti:

"Çevre düzenlemesinin de tamamlanmasının ardından modern ve yeni kütüphanemiz inşallah gençlerimizin ve öğrencilerimizin uğrak mekanlarından birisi haline gelecek. İki devlet üniversitesi ve kültür şehri misyonu ile Samsun'umuz yeni kütüphane ile bu alanda potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecektir. Yeni kütüphanemiz, eski kütüphanenin yerine inşa edilmesiyle de hafızayı muhafaza edecek. Önümüzdeki dönemde de millet kıraathaneleri ile gençlerimize bilimsel ve fikirsel yönden hitap edecek yeni yatırımlarla şehrimizi buluşturmayı hedefliyoruz. Bizler çalışmalarımızla şehrimizi her yönüyle daha da geliştirmenin ve ileriye taşımanın gayretinde olacağız. Bu vesileyle Gazi İl Halk Kütüphanesi'nin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."

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ak parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi

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