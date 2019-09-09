AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan:

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, "Bizler çalışmalarımızla şehrimizi her yönüyle daha da geliştirmenin ve ileriye taşımanın gayretinde olacağız." dedi.

Karaaslan, Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'ndeki inşaat çalışmalarında incelemelerde bulunarak İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal'dan bilgi aldı.

Samsun Gazi İl Halk Kütüphanesi'nin şehrin kültür hayatına çok önemli bir katkı sağlayacağını belirten Karaaslan, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek kütüphanenin 120 bin kitap olacak şekilde düzenlendiğini aktardı.

Kütüphanenin yeni yılın ilk ayında hizmete alınmasının öngörüldüğünü bildiren Karaaslan, "Bugün ziyaret ederek son durumu yerinde görme imkanı bulduğumuz kütüphanemiz kullanıcı odaklı olarak dizayn edildi. Kütüphanemizde konferans salonu, fuaye alanı, koleksiyon odası, okuma araştırma salonu, çocuk kütüphanesi, Samsun kitaplığı bölümü ve süreli yayın bölümü olacak. Şehrin merkezinde bir noktada, eski kütüphanenin yerine inşa edilen kütüphanemiz, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek. Kütüphanemiz her yaş grubuna hizmet verebilecek konfora ve donanıma sahip." diye konuştu.