AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan muhtarlarla buluştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Siyasetimizin merkezinde istişare ve ulaşılabilirlik var. Bu ikisi olmayınca diğer halkalar anlamsızlaşır." dedi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Karaaslan'ın Canik ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaaslan, vatandaşlara hizmetlerin ulaşmasında muhtarların çok etkili bir noktada bulunduğunu belirtti.

İstişareyi ve ulaşılabilir olmayı siyasetlerinin merkezine aldıklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 4,5 yıllık süreçteki seçim dönemlerinde muhtarlarımızla sıkı irtibat içinde olduk, görüşlerini aldık. Siyasetimizin merkezinde istişare ve ulaşılabilirlik var. Bu ikisi olmayınca diğer halkalar anlamsızlaşır. Yoğun geçen seçim sürecinin ardından şimdi önümüzde 4 yıldan fazla seçimsiz, hizmetlerle geçecek bir dönem var. Bu zaman diliminde biz milletvekillerine düşen, milletin vekili olma sorumluluğuyla tüm vatandaşlarımızın temsilini sağlamaktır. Bizler Meclis'te ve genel merkezimizde taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle yoğun bir çalışma temposunun içinde tüm mesaimizi şehrimiz ve ülkemize ayırıyor, vatandaşlarımızın geleceği için büyük gayret ortaya koyuyoruz."