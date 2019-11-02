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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan muhtarlarla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 18:18 | Son Güncelleme

Çiğdem Karaaslan: - "Siyasetimizin merkezinde istişare ve ulaşılabilirlik var. Bu ikisi olmayınca diğer halkalar anlamsızlaşır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Siyasetimizin merkezinde istişare ve ulaşılabilirlik var. Bu ikisi olmayınca diğer halkalar anlamsızlaşır." dedi.

AK Parti'den yapılan yazılı açıklamada, Karaaslan'ın Canik ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaaslan, vatandaşlara hizmetlerin ulaşmasında muhtarların çok etkili bir noktada bulunduğunu belirtti.

İstişareyi ve ulaşılabilir olmayı siyasetlerinin merkezine aldıklarını ifade eden Karaaslan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz 4,5 yıllık süreçteki seçim dönemlerinde muhtarlarımızla sıkı irtibat içinde olduk, görüşlerini aldık. Siyasetimizin merkezinde istişare ve ulaşılabilirlik var. Bu ikisi olmayınca diğer halkalar anlamsızlaşır. Yoğun geçen seçim sürecinin ardından şimdi önümüzde 4 yıldan fazla seçimsiz, hizmetlerle geçecek bir dönem var. Bu zaman diliminde biz milletvekillerine düşen, milletin vekili olma sorumluluğuyla tüm vatandaşlarımızın temsilini sağlamaktır. Bizler Meclis'te ve genel merkezimizde taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle yoğun bir çalışma temposunun içinde tüm mesaimizi şehrimiz ve ülkemize ayırıyor, vatandaşlarımızın geleceği için büyük gayret ortaya koyuyoruz."

Samsun milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı ile bir çalışma takvimi oluşturduklarını aktaran Karaaslan, şunları kaydetti:

"Oluşturduğumuz çalışma takvimiyle önümüzdeki dönemi kısa, orta ve uzun vadeli olarak planladık. Bu noktada öncelikle, şehrimizin ihtiyaç duyduğu konuları görüşmek üzere heyet olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'u ziyaret ettik. Bakanlığımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonunda kentsel dönüşümü Canik'te ve il genelinde hayata geçirmeye başladık. Son 17 yılda Samsun'da pek çok yatırım ve projeyi hemşehrilerimizin hizmetine sunduk."

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