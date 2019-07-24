AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, S-400 hava savunma sistemi alımı ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin "Burada siyasi düşüncelerden, parti kimliklerinden arınarak ülke siyaseti, milli birlik ve beraberlik ortaya koymamız lazım." dedi.

İzmir Medya Platformu'nun 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Bornova Öğretmenevi'nde düzenlediği etkinlikte gazetecilerle bir araya gelen Dağ, Türkiye'nin önünde seçimsiz bir 4 yıl olduğunu, bu sürede 2023 vizyonunun büyük oranda gerçekleştirilmesi için önemli fırsatlar bulunduğunu söyledi.

S-400 hava savunma sistemi ve Doğu Akdeniz'deki konuların gündemde olduğuna işaret eden Dağ, şöyle konuştu:

"Bu konuda kritik süreçleri atlattığımızı ifade edebilirim. Burada siyasi düşüncelerden, parti kimliklerinden arınarak ülke siyaseti, milli birlik ve beraberlik ortaya koymamız lazım. Bu sistemin alımı konusunda birtakım yaptırım düşünceleri, yaptırıma dair tehdide varan cümleler işittik. Doğu Akdeniz'de KKTC'nin ve Türkiye'nin hakları bulunuyor. Bu haklar bir kenara konularak oldubittiyle bir şeyler yapılmaya çalışıldı. 3 tane petrol şirketiyle anlaşmalar yapıldı. Mısır, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan... Bir şeyler yapma girişimi oldu ama buna fırsat verilmedi."