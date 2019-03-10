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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'nin seçim bürosuna ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 17:12 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, silahlı saldırı düzenlenen CHP'nin Bayraklı'daki seçim ofisine "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu - Dağ: - "Seçim dönemi de dahil huzuru bozacak hiçbir şeye mahal vermeyeceğiz, mahal verenleri de içimizde barındırmayacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Bayraklı ilçesinde CHP'nin seçim ofisine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin, "Seçim dönemi de dahil huzuru bozacak hiçbir şeye mahal vermeyeceğiz, mahal verenleri de içimizde barındırmayacağız." dedi.

Dağ, saldırının gerçekleştiği Kubilay Caddesi'ndeki seçim ofisini ziyaret etti, kendisini karşılayan CHP Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Cindi Can Polat ve partililere "geçmiş olsun" dedi.

İzmir'in huzurlu bir şehir olduğunu dile getiren Dağ, bu tür olayların yaşanmaması gerektiğini belirtti. Dağ, demokrasiye inandıklarını, bu nedenle bir siyasi partinin ofisine yapılan saldırıyı tasvip etmediklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Seçim dönemi de dahil huzuru bozacak hiçbir şeye mahal vermeyeceğiz, mahal verenleri de içimizde barındırmayacağız. Kendi içindeki bir mevzu, bir siyasi olay değil, adli olay ama adli bir olay bile olsa siyasi partinin seçim bürosuna yapılan bir olay. Bu açıdan geçmiş olsun ziyaretinde bulunmak istedik."

Dağ, 2011'de milletvekili adayı olduğu dönemde partisinin Onur Mahallesi'ndeki seçim ofisine yapılan saldırıyı hatırlatarak, "Ne yazık ki böyle hadiseler zaman zaman yaşanıyor." ifadesini kullandı.

Belediye Meclis Üyesi Polat da ziyareti nedeniyle Dağ'a teşekkür ederek, "Demokratik bir yarış. Hedef aynı, amaç aynı, Bayraklı'ya, İzmir'e, ülkemize hizmet etmek." diye konuştu.

Dağ'ın ziyareti sırasında CHP'nin Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da seçim bürosunu ziyaret etti, bu tür saldırıları onaylamadıklarını kaydetti.

Bayraklı ilçesinde dün CHP'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'ne otomobilden silahla ateş açılması sonucu 2 kişi yaralanmış, bir şüpheli yakalanmıştı.

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Bayraklı hamza dağ seçim ofisi

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