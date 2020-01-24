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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ'dan CHP'ye FETÖ sorusu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.01.2020 11:44 | Son Güncelleme

"CHP'ye, tutuklanan Urla Belediye Başkanına kimin referans olduğuna dair bir soru yönelttik. Adaylık süreci FETÖ ile ilişkili olması nedeniyle engellenen bir kişi daha sonra nasıl olup da belediye başkan adayı yapıldı?" - "Günlerdir 'FETÖ'nün siyasi ayağı' diyerek suni gündem oluşturmaya çalışanlar için bir fırsat. Eğer dertleri bağcıyı dövmek değil de üzüm yemekse kimin referans olduğunu açıklamalıdırlar. Bu sorunun cevabı FETÖ'nün CHP'deki siyasi ayağının deşifre olmasına vesile olacaktır"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un önceki seçimlerde CHP'den aday olma talebinin FETÖ ile ilişkisi nedeniyle reddedildiğini, son seçimde aday olmasına kimin referans olduğunu merak ettiklerini belirtti.

Dağ, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ ile iltisakı nedeniyle tutuklanan CHP'li eski Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz konusunda CHP'li yöneticilerin kaçak dövüştüklerini savundu.

Olayın yargıya intikal etmesi nedeniyle siyaseten yorum yapmamaya özen gösterdiklerini ifade eden Dağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak söz konusu ithamların delillendirilmesi, CHP'nin baştan itibaren inkarcı ve manipülatif tavır sergilemesi, kamuoyunu aydınlatmak adına bazı soruları sormamızı zorunlu kılmaktadır. Biz de bu zorunluluk dolayısıyla geçtiğimiz hafta CHP'ye, tutuklanan Urla Belediye Başkanına kimin referans olduğuna dair bir soru yönelttik. Hemen ardından CHP'li bir siyasetçi 'Burak Oğuz, 2011 yılında milletvekili adayı olmak istedi, FETÖ ile ilişkileri nedeniyle engel olduk' şeklinde bir açıklama yaptı. Adaylık süreci FETÖ ile ilişkili olması nedeniyle engellenen bir kişi, daha sonra nasıl olup da belediye başkan adayı yapıldı? 2011 ve 2014'te bu şahsın adaylıkları reddedilirken neden CHP tarafından 2019'da belediye başkan adayı yapılmıştır?"

- "CHP içinde bu ekipten rahatsızlık duyanlar bulunmaktadır"

CHP içinde yerleşmiş bir oluşumun, daha önce adaylığı reddedilen bir kişinin belediye başkanı olmasını sağladığını iddia eden Dağ, CHP'li siyasetçilerin bu konuyu tartışmaktan kaçtığını, sessizliğe bürünüp olayı görmezlikten geldiğini savundu.

Konunun CHP tabanında da tartışıldığını tahmin ettiklerini kaydeden Dağ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Günlerdir 'FETÖ'nün siyasi ayağı' diyerek suni gündem oluşturmaya çalışanlar için bir fırsat. Eğer dertleri bağcıyı dövmek değil de üzüm yemekse FETÖ ilişkisi nedeniyle yargılanan bir CHP'li siyasetçiye kimin referans olduğunu açıklamalıdırlar. Bu sorunun cevabı FETÖ'nün CHP'deki siyasi ayağının deşifre olmasına vesile olacaktır.

Elbette CHP içinde, FETÖ ile birlikte hareket eden ekipten rahatsızlık duyan ve bu durumu içine sindiremeyenler bulunmaktadır. Fakat CHP yönetiminin, bu konunun üzerine giderek siyasi ayağı deşifre etmek yerine olayı kapatmaya çalışması, farklı soruların akıllara gelmesine sebep olmaktadır. Halbuki cevaplanması gereken tek ve net bir soru bulunmaktadır. Urla Belediye Başkanının CHP içindeki referansı kim ya da kimlerdir."

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CHP izmir Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz

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