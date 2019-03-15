AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz’den AB’ye eleştiri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Avrupa Birliği’ne (AB) ve Birleşmiş Milletlere mülteciler konusunda eleştiride bulunarak, “Gümrüklerde, sınır kapılarında nasıl karşıladıklarını unutmadık” dedi.

AK Parti Avcılar Belediye Başkan adayı Dr. İbrahim Ulusoy, Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleri ile Deniz Köşkler Toplantı ve Davet Salonu’nda bir araya geldi. Programa Ulusoy’un yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Ulusoy’un Avcılar ile ilgili projelerinin tanıtım filmlerinin gösterimi de yapıldı.

Burada bir konuşma yapan Ulusoy, “Yolun güzelliği Avcılarımız gibi çok nadide ve çok güzel bir mozaikten kaynaklanıyor. Anadolu ve Rumeli mozaiğinin en nadide örneğinin yaşadığımız bir ilçe Avcılar. Yolun güzelliği sizler gibi kıymetli beyefendilerden, kıymetli hanımefendilerden kaynaklanıyor. Biraz önce sizlere en ince noktasına kadar, en ince ayrıntısına kadar Avcılar’a yapmayı tasarladığımız projeleri arz ettik. Çünkü Avcılar’da hiçbir şey yok. Yokluk içerisindeyiz. Bir tarafı göl, bir tarafı deniz. Sanki gönüller üzerine köprü kurması gereken ve vuslat gibi iyileştirici olması gereken, diğer taraftan da Trakya’nın giriş kapısı olması gereken bu güzel ilçemiz ne hazindir ki 20 yıldır belediyecilik depremi ile karşı karşıya” dedi.