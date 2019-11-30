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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: "Sukutuhayale uğradılar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.11.2019 15:51 | Son Güncelleme

"Fransa Cumhurbaşkanı, niyetini artık açık açık ifade etti. Bunlar, yüz yıllık planlarını 'Acaba biz orada terör devleti kurabilir miyiz' diye yapmışlardı ama liderimiz ve millet sağlam durdu, Mehmetçiğimiz hamdolsun canı pahasına bir mücadelenin içerisine girdi, sukutuhayale uğradılar"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'yla ilgili son açıklamalarına ilişkin, "Fransa Cumhurbaşkanı, niyetini artık açık açık ifade etti. Bunlar, yüz yıllık planlarını 'Acaba biz orada terör devleti kurabilir miyiz' diye yapmışlardı ama liderimiz ve millet sağlam durdu, Mehmetçiğimiz hamdolsun canı pahasına bir mücadelenin içerisine girdi, sukutuhayale uğradılar." dedi.

Kandemir, partisinin Mersin İl Başkanlığı ziyaretinin ardından bina önündeki parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılar yapıldığına değinen Kandemir, "Henüz bir sene önce, çok az ülkenin başa çıkabileceği bir ekonomik saldırıyla karşılaştık. Ellerini ovuşturdular, 'Dolar 10-15 lira olacak' dediler. İçerideki işbirlikçileri, Türkiye'nin kaybını kendi kazancı görenler heveslendiler fakat hevesleri kursaklarında kaldı." diye konuştu.

- "Son NATO toplantısında afişe ettiler kendilerini"

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığını hatırlatan Kandemir, şunları kaydetti:

"Bölgede hesap yapanlar, Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız şimdi isimlerini zikrediyor, son NATO toplantısında afişe ettiler kendilerini. Fransa Cumhurbaşkanı, niyetini artık açık açık ifade etti. Bunlar, yüz yıllık planlarını 'Acaba biz orada terör devleti kurabilir miyiz' diye yapmışlardı ama liderimiz ve millet sağlam durdu, Mehmetçiğimiz hamdolsun canı pahasına bir mücadelenin içerisine girdi, sukutuhayale uğradılar."

Kandemir, masa başında hesap yapanların başarısız olduğunu vurgulayarak, Türk milletinin bir kere daha birliğini, beraberliğini ve huzurunu muhafaza ettiğini belirtti.

AK Parti'nin, daha güçlü ve özgür bir Türkiye için el ele vermeye devam edeceğini anlatan Kandemir, emek veren teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da mahalli seçimde kentin önemli bir ilçesini kazandıklarına işaret ederek, "Allah'ın izni ve sizlerin desteğiyle, dünya liderine layık olmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kandemir ve beraberindekiler, daha sonra AK Parti Tarsus İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

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