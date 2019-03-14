HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkez’ini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 17:41 | Son Güncelleme

Yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkez’ini ziyaret etti.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve Fatih Belediye Başkan adayı Ergün Turan, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkez’ini ziyaret etti. İkili daha sonrasında 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi’ni ziyaret etti.
31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkez’ini ziyaret etti. İkiliye Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin de eşlik etti.
Ardından Kaya ve Turan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahaüddin Çolakoğlu’nu ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülsüm Ak’ı ziyaret etti.
“Allah’ın izniyle zafer bizim olacak”
AK Parti Fatih Seçim Koordinasyon Merkezi’nde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, “Terör örgütlerinin yaptıkları meclis listelerinde PKK’dan ve farklı örgütlerden adayların CHP’den meclis listelerine sokulduğu bir seçimi yaşıyoruz. İşte bunun için bu teşkilatın omuzlarındaki yük bir kat daha artıyor. Ezanımızı ıslıklarla protesto etmeye çalışılan 8 Mart’ı yaşadık. İşte bunun için Fatih’te kadınların, gençlerin sorumluluğu bir kat daha fazla. Ben biliyorum ki siz gece gündüz demeden çalışacaksınız. Allah’ın izniyle zafer bizim olacak” diye konuştu.

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
İmamoğlu, Çatalca'da konuştuİmamoğlu, Çatalca'da konuştu
Futbol maçında sahaya at girdiFutbol maçında sahaya at girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Lüks araç paramparça oldu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Okul servisinde iğrenç olay! Gözaltına alındı

Van'da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da korkutan deprem!

Bursa'da intihar girişimini cep telefonlarından canlı yayınladılar

Eline telefonunu alan canlı yayın yaptı! Utanç sırası

Genç adam intihar için çıktı ama o anlarda akıllara bakın hangi soru takıldı!

O intihar için çıktı ama akıllardaki soru bambaşkaydı!

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Amik Ovası'nda renk cümbüşü

Osmanlı'dan kalan gelenek hala devam ediyor! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

Osmanlı'dan kalan gelenek! 'Daha önce hiç görmemiş olan var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.