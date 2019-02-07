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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 19:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir’e geldi.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Nevşehir’de esnafları ziyaret ederek 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir’de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir’e geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Nevşehir’de esnafları ziyaret ederek 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde destek istedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya’ya esnaf ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı Rasim Arı ve partililer eşlik ederken Kaya’nın özellikle genç ve kadınlar ile uzun süre sohbet etmesi dikkatlerden kaçmadı.
Esnaf ziyaretleri sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün Nevşehir’e geldik. Teşkilatımız ile ilgili meclis üyelerimiz ile ilgili çalışmalarımızı yapacak. Ama gelişmişken seçim çalışmaları kapsamında da esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Biz yedi 24 milletimizin emrin de milletimizin hizmetindeyiz. Bu dönem özellikle Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestomuzda açıkladığı gibi gönül belediyeciliğinde en güzel hizmetleri yapmak için yola çıktık. Nevşehir’de genç bir belediye başkan adayımız var. İnşallah Nevşehir’i çok güzel hizmetlere kavuşturacak. Özellikle bu dönemde kadınların, çocukların, gençlerin yeni projelerle desteklenen bir gönül belediyeciliğini de Türkiye genelinde başlatmış olacağız. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik diyen Cumhurbaşkanımızın izinde onun liderliğinde ülkemizi çok daha güçlü yerlere taşımak için hem yerelde hem genelde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Nevşehir halkı AK Parti’den memnun. İnşallah desteğin i de verecek. Biz inanıyoruz ki 31 Mart akşamında Nevşehir’den Ankara’ya güçlü bir destek gelecek. Hem Nevşehir’de hem ilçelerde hepsinde çok güzel sonuçlar alacağız. Nevşehir yeniden AK Parti’ye desteğini bekliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir’de

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir’de

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