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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 21:09 | Son Güncelleme

"Belediye başkanlarımız bizden, Ankara'dan, hükümetten ne isterse bunların alt yapı çalışmalarını yapacaklar. Biz de bunları hızla hayata geçirme noktasında çabamızı ve uğraşımızı vereceğiz"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Belediye Başkanlarımız bizden, Ankara'dan, hükümetten ne isterse bunların alt yapı çalışmalarını yapacaklar. Biz de bunları hızla hayata geçirme noktasında çabamızı ve uğraşımızı vereceğiz." dedi.

Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde belediye başkanlıklarını partisinin kazandığı Bergama ve Kınık ilçelerini ziyaret etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile makamında görüşen ve hayırlı olsun dileğinde bulunan Dağ, vatandaşlara verdikleri destek için teşekkür etti.

Bergamalılarla bir araya geleceklerini anlatan Dağ, "Onlarla yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı birlikte paylaşacağız. Belediye başkanlarımız bizden, Ankara'dan, hükümetten ne isterse bunların alt yapı çalışmalarını yapacaklar. Biz de bunları hızla hayata geçirme noktasında çabamızı ve uğraşımızı vereceğiz." diye konuştu.

Bergama Belediye Başkanı Koştu da seçim döneminde emeklerinden dolayı MHP ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür ederek, ilçede çok güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.

- "Milletin verdiği desteğin farkındayız"

Daha sonra Kınık Belediyesi'ni ziyaret ederek belediye başkanı Sadık Doğruer'i tebrik eden Dağ, burada yaptığı açıklamada, Kınık'ın 5 yıl AK Parti belediyeciliği dönemi geçirdiğini anımsattı.

Kınık'ta birinci dönemin belediye ve kendileri için acemilik dönemi olduğunu söyleyen Dağ, şöyle konuştu:

"Artık ikinci 5 yıllık dönemde bunun çok daha ötesini ilerisini sağlayacağız. Kınık'a, Bergama'nın da eklenmesiyle birlikte inşallah Bakırçay Havzasında parlayan yıldızlar ortaya çıkaracağız. İkinci 5 yıllık dönemde milletin verdiği desteğin farkındayız. Bu bizim sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Bu vazifenin altından kalkmak için belediye başkanlarımızla, teşkilatlarımızla kol kola verip inşallah ikinci 5 yılın sonunda birinci dönemde olduğu gibi alnımız ak bir şekilde Kınık sokaklarında gezmeyi başaracağız."

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer de geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de verdikleri tüm sözleri yerine getireceklerini ifade etti.

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