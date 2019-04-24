İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Belediye Başkanlarımız bizden, Ankara'dan, hükümetten ne isterse bunların alt yapı çalışmalarını yapacaklar. Biz de bunları hızla hayata geçirme noktasında çabamızı ve uğraşımızı vereceğiz." dedi.

Dağ, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde belediye başkanlıklarını partisinin kazandığı Bergama ve Kınık ilçelerini ziyaret etti.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ile makamında görüşen ve hayırlı olsun dileğinde bulunan Dağ, vatandaşlara verdikleri destek için teşekkür etti.

Bergamalılarla bir araya geleceklerini anlatan Dağ, "Onlarla yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı birlikte paylaşacağız. Belediye başkanlarımız bizden, Ankara'dan, hükümetten ne isterse bunların alt yapı çalışmalarını yapacaklar. Biz de bunları hızla hayata geçirme noktasında çabamızı ve uğraşımızı vereceğiz." diye konuştu.

Bergama Belediye Başkanı Koştu da seçim döneminde emeklerinden dolayı MHP ve AK Parti teşkilatlarına teşekkür ederek, ilçede çok güzel hizmetler yapacaklarını söyledi.