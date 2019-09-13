İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Bu 13 seçimde AK Parti iktidar olmuşsa, milletimizin bu ülkeye dair istediklerini hayata geçirdiğimiz içindir. Başarılı olmamızın en büyük etkisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Dikili'de bir otelde düzenlenen Muhtarlar Buluşması programında konuşan Dağ, vatandaşların muhtarlar ve AK Parti teşkilatları aracılığıyla her türlü sorunlarını ulaştırabileceğini belirtti.

AK Parti'nin 13 seçimdir sandıktan birinci parti olarak çıktığını vurgulayan Dağ, "Kimse kimseye sırf hatır için güzel konuşuyor diye oy vermiyor. Bu 13 seçimde AK Parti iktidar olmuşsa, milletimizin bu ülkeye dair istediklerini hayata geçirdiğimiz içindir. Başarılı olmamızın en büyük etkisi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunu taraflı tarafsız kime sorarsanız, hepsi bunu kabul eder." diye konuştu.

Dağ, yerel seçim sonuçları ve partideki ihraç kararlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Son yerel seçimlerde yine AK Parti olarak birinci parti olduğumuz halde, birkaç büyükşehir kaybedilmesiyle, birileri bir takım beklentiler içine girdiler. Buradan 'Acaba bir takım neticeler alabilir miyiz? Bu siyasi halden bir netice çıkarabilir miyiz?' gibi bir düşünce içine girmiş olabilirler. Doğru olmayan bir siyasi parti içinde yer alıp da o siyasi parti içinde üyeliğiniz devam ederken, sözüm ona manifesto gibi, güya kendi çapında ilkeli hareket edermiş gibi bir takım açıklamalar yapmak, parti disiplinini ortadan kaldırmak, onursal kimliğini rencide etmek hiçbir siyasi partinin kabul edeceği bir şey değildir. O açıdan biz de MYK'da bir karar almıştık. Onun doğrultusunda bir takım sıcak gelişmeler yaşandı. Biz bunlara bakmadan, çok fazla dikkate almadan önümüze bakıyoruz."

AK Parti'nin hayata geçirdiği projeleri anlatan Dağ, yapılan yatırımlarla Bergama ve Dikili bölgesinin, çok farklı olacağını sözlerine ekledi.

Dikili Kaymakamı Alper Faruk Güngör'ü de ziyaret eden Dağ, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

