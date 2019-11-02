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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Nokta'yı ziyaret etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

Hamza Dağ: - "AK noktalarda bulunacak arkadaşlarımız vatandaşlarımızla hasbihal edecekler, onların istek ve taleplerini, dert ve sıkıntılarını kayda alacaklar. İl ve ilçe binalarımıza gelemeyen vatandaşlarımıza bizzat ayaklarına giderek ulaşmış olacağız"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "AK noktalarda bulunacak arkadaşlarımız vatandaşlarımızla hasbihal edecekler, onların istek ve taleplerini, dert ve sıkıntılarını kayda alacaklar. İl ve ilçe binalarımıza gelemeyen vatandaşlarımıza bizzat ayaklarına giderek ulaşmış olacağız." dedi.

Basmane semtinde kurulan AK Nokta standına giden Dağ, vatandaşlarla sohbet ederek, öneri ve şikayetleri dinledi.

Dağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim dönemlerinde kurulan AK noktaların kentlerin hareketli noktalarında faaliyetlerine devam ettiğini, sayıyı giderek artıracaklarını belirtti.

Bu sayede vatandaşla doğru bir iletişim kurma imkanı yakaladıklarını kaydeden Dağ, "AK noktalarda bulunacak arkadaşlarımız buradan gelip geçen vatandaşlarımızla hasbihal edecekler. Onların istek ve taleplerini, dert ve sıkıntılarını kayda alacaklar. İl ve ilçe binalarımıza gelemeyen vatandaşlarımızın bizzat ayaklarına giderek onlara ulaşmış olacağız. Arkadaşlarımız vatandaşların ilettiği sıkıntılardan kendi imkanlarıyla, yerel imkanlarla çözülebilecek olanları çözecekler. Bizim çözmemiz gereken, milletvekillerinin çözmesi gereken hususlar olursa bölge milletvekillerimize iletecekler. Bizler de bunlarla ilgili gerekli takibatı yapacağız." ifadelerini kullandı.

AK noktalar vasıtasıyla vatandaşların partiye üye olabileceklerini de vurgulayan Dağ, noktalarda çok sayıda üye olmak isteyen vatandaşın başvurusunun alındığını belirtti.

Siyasetin en büyük beslenme kaynağının toplum olduğunu belirten Dağ, "Burada sadece bireysel taleplerin gelmesini beklemiyoruz. Aynı zamanda toplumun geneliyle alakalı bilgi sahibi de oluyorsunuz. Gelen taleplerden, beklentilerin nereye doğru bir dönüşüm gösterdiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Siyaseti de buna göre kurgulama imkanınız oluyor. Bu yolla bir Ar-Ge çalışması da yapmış oluyoruz." diye konuştu.

Ak Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş da kurulan noktalara yoğun bir talebin bulunduğunu, kısa süre içinde daha fazla nokta oluşturmak istediklerini bildirdi.

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