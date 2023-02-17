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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan AK Parti MYK toplantısı ile ilgili açıklama

17.02.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından AK Parti MYK toplantısı katılımcıları ile alakalı çıkan haberlere ilişkin bir açıklama yaptı. Toplantının katılımcılarının belli olduğunu söyleyen Dağ, bu katılımcıların dışında bir katılımın söz konusu olmadığını aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan AK Parti MYK toplantısı ile ilgili açıklama

Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti MYK toplantısında Kalyon İnşaat’ın sahibi Cemal Kalyoncu’nun da katıldığına ilişkin yayımladığı habere dair AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan açıklama geldi.

"KINIYOR VE ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dağ, "AK Parti MYK toplantısı katılımcıları bellidir. Bu katılımcılar dışında herhangi bir katılım söz konusu olmamıştır. Asılsız haberler ile milletimizin gündemini meşgul eden Cumhuriyet Gazetesi’ni kınıyor ve özür bekliyoruz." dedi.

DDD


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Hamza Dağ

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