AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de

RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Pakistan'da terör örgütü ilan edilmesini öngören karara ilişkin "Önemli bir gelişme. Umarım ki bu örgütün faaliyeti bulunan diğer ülkeler de Türkiye'de ortaya çıkmış bir gerçekliliği daha fazla zaman kaybetmeden görür ve ona göre tavır alır." dedi.

Hayati Yazıcı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Rize'de, Alipaşa polis kontrol noktasında görevli polislerle bir araya gelerek Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ve Koruma Memuru Yiğit Can Köksal'ın yaralanması nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yazıcı, daha sonra bir restoranda beraberinde AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı ve Rize İl Başkanı İshak Alim ile Rize Merkez Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlar Kurulu Toplantısı'na da katılan Yazıcı, toplantı sonrası, Pakistan Yüksek Mahkemesinin bugün açıkladığı, FETÖ'nün, ilgili Pakistan mevzuatı kapsamında terör örgütü ilan edilmesi ve örgüte iltisaklı okulların Türkiye Maarif Vakfına devrini öngören kararı değerlendirdi.